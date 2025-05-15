Джастин Бибер разработал дизайн халата для восьмимесячного сына

Канадский певец Джастин Бибер разработал дизайн одежды для своего восьмимесячного сына Джека Блюза Бибера. Соответствующий пост появился в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 294 миллиона подписчиков.

31-летний исполнитель продемонстрировал снимок крошечного белого халата с поясом на талии и шапки в аналогичном стиле. В подписи артист указал, что данные предметы гардероба выпущены под его брендом Skylrk, который был презентован ранее.

© Lenta.ru

«Детский халат Skylrk для моего малыша Джека», — указал в подписи Бибер.

В апреле жена Джастина Бибера американская модель Хейли Бибер раскрыла причину появления у нее выпирающего живота.