Какие средства для кожи вокруг глаз вам стоит попробовать

В разнообразии средств для кожи вокруг глаз иной раз так легко запутаться: в ассортименте бьюти-брендов десятки продуктов под разные задачи. На какие обратить внимание, рассказываем в нашей подборке.

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Крем для век с золотом и пептидами ReAGEN, Dr. Oracle

Крем стимулирует выработку кожей структурных белков, благодаря чему повышается её эластичность и упругость. Активные ингредиенты мягко регенерируют кожу.

Бальзам для зоны вокруг глаз Biocontura, Egia

Поддерживает оптимальный уровень увлажнения в течение всего дня. Снимает припухлости, разглаживает морщинки. Обладает плотной текстурой, но быстро впитывается и не утяжеляет.

Крем-дуэт для век «День-Ночь», Doctor Babor

Комплексный уход за кожей вокруг глаз. Обеспечивает лифтинг в течение 24 часов. Содержит уникальный комплекс тетрапептидов и экстракта корня горечавки для эффективного омоложения.

Антивозрастной бустер для ухода за кожей вокруг глаз 709, Sofia Bertrand

Подойдёт для ежедневного использования утром и вечером. За счёт экономного расхода — для эффекта достаточно пары капель — средства точно хватит надолго. При использовании бустер разглаживает и подтягивает кожу.

Омолаживающий крем для глаз Premier Cru, Caudalie

Охлаждающий металлический аппликатор уменьшает тёмные круги и снимает отёки. Крем мгновенно преображает кожу вокруг глаз, светоотражающие частички осветляют и придают сияние.

Регенерирующий крем для кожи вокруг глаз, Narcyss

Мгновенный эффект лифтинга и восстановления кожи вокруг глаз. Формула снижает восприимчивость клеток кожи к стрессовым факторам окружающей среды.

Гель для контура глаз, Paoma

Интенсивно увлажняет и снимает отёки. Идеален для ежедневного использования утром и вечером. Успокаивает кожу и защищает от окислительного стресса.

Гелевая восстанавливающая маска для кожи вокруг глаз, Nescens

Восстанавливает молодость кожи вокруг глаз за счёт 30 активных компонентов в составе. Нанесите маску и оставьте на 15 минут. Подходит для использования два-три раза в неделю.

Крем для области вокруг глаз с инкапсулированным ретинил ретиноатом 0,07%, Anna Sharova

За счёт инкапсулированного ретинил ретиноата крем борется с разрушением коллагена и потерей упругости кожи вокруг глаз. Противопоказан для использования во время беременности и грудного вскармливания.

Розовый разглаживающий крем для контура глаз, Weleda

Отлично подойдёт для борьбы с первыми признаками старения. Разглаживает мелкие морщинки, снимает отёчность и осветляет тёмные круги. Хорош для чувствительной кожи.

Лифтинг-патчи с церамидами, Dr.F5

Подойдут для нанесения перед сном (можно даже оставить на всю ночь). При регулярном использовании патчи заметно уплотняют кожу и разглаживают видимые морщинки.

Разглаживающая и тонизирующая сыворотка Ampoule Refresh, SVR

Идеальное утреннее средство с кофеином: тонизирует и увлажняет, снимает отёчность. Удобный металлический аппликатор стимулирует микроциркуляцию и усиливает эффект средства.

Крем-гель для области вокруг глаз с кофеином 3%, Art&Fact

Ещё одно «утреннее» средство с кофеином. Крем не только тонизирует, увлажняет и снимает отёчность, но и подходит для использования с абсолютно любыми продуктами, не конфликтует с другими активными компонентами в косметике.

Тонизирующая маска-сорбет для лица и кожи вокруг глаз, Л’Окситан

Маска прекрасно увлажняет, борется с обезвоженностью кожи. Подходит и для лица, и для зоны вокруг глаз. Оптимально использовать два-три раза в неделю.

Интенсивно увлажняющий крем для кожи вокруг глаз, Grown Alchemist

Крем-сыворотка интенсивно увлажняет кожу, не утяжеляя её. Средство можно наносить как вокруг глаз, так и на веки. В составе гиалуроновая кислота, эктоин и горечавка.

Гель-сыворотка для кожи вокруг глаз, Biocos

Средство способствует выработке коллагена, вследствие чего разглаживаются морщинки, а кожа становится более плотной и упругой. Подходит для ежедневного использования.

Гель для кожи вокруг глаз, Geltek Men

Гель предотвращает появление мимических морщин и укрепляет кожу, делая её более упругой и плотной. Металлический шарик-наконечник снимает отёки.

Крем для кожи вокруг глаз Retinoidin, It’s Skin

Интенсивно увлажняет кожу, быстро впитывается. Комплекс с стабилизированным липосомами ретинолом усиливает антивозрастной эффект. На утро после использования крема не забудьте нанести SPF-защиту.

Гиалуроновый гель-патч Hyaluronic, Librederm

Гель-патч увлажняет, восстанавливает тонус и упругость кожи, разглаживает морщины. Снимает отёки и осветляет тёмные круги под глазами.

Гидрогелевые пептидные патчи с экстрактом зелёного чая, Lifecode

Зелёный чай в составе обладает успокаивающим и противоотёчным свойствами. Патчи подойдут любому типу кожи, можно использовать их утром и вечером.

Крем для кожи вокруг глаз с лифтинг-эффектом, Skinjestique

Увлажняет и питает, обладает ярким антиоксидантным действием. Осветляет тёмные круги под глазами, снимает покраснения, раздражение и отёчность.

Пробуждающий крем для кожи вокруг глаз с витамином С, Garnier

Звезда состава — витамин С. Он заметно осветляет тёмные круги, насыщает влагой, способствует сокращению сеточки морщин и повышению тонуса кожи.