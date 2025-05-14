Если вы замечаете у себя опущенные уголки рта, носослезные борозды, выраженные заломы кожи или легкие брыли, есть вероятность, что у вас усталый тип старения. Он чаще всего встречается у худощавых людей с тонкой кожей и проявляется за счет потери тонуса: кожа словно «сползает» под собственным весом.

Полностью изменить тип старения невозможно, но это не приговор. Главное – не упустить момент, когда изменения только начинают появляться. На этом этапе можно начать поддерживающий уход и подключить косметологические процедуры, которые помогут отсрочить выраженные возрастные изменения.

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Для усталого типа наиболее эффективны методики, стимулирующие выработку коллагена: игольчатый RF-лифтинг, процедуры с полимолочной кислотой, биоревитализация. Также может быть полезна контурная пластика, особенно в тех зонах, где проявляется дефицит объема.

Подробнее об этом рассказала в своем видео косметолог Ирина Баратова.