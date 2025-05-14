Ева Лонгория вышла на публику в облегающем платье

Актриса Ева Лонгория пришла на мероприятие в рамках 78-го ежегодного Каннского кинофестиваля. Снимки появились в фотобанках.

© globallookpress

50-летняя Ева Лонгория показала фигуру в облегающем черно-белом платье с пайетками. Волосы ей распустили, сделали легкие локоны, а также макияж с красной глянцевой помадой.

© Газета.Ru

Среди гостей мероприятия также были Джулия Гарнер, Роберт Де Ниро с возлюбленной Тиффани Чен и другие знаменитости.

Актриса стала матерью в 43 года. Она родила Сантьяго Энрике от мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона. Пара официально зарегистрировала отношения в 2016 году после трехлетнего романа. Лонгория рассказывала, что не могла построить нормальные семейные отношения, пока не научилась самообладанию. И только после проработки ревности она встретила своего третьего мужа, с которым счастлива 12 лет.

Ева Лонгория отмечала в соцсетях, что не прекращала заниматься спортом во время беременности. Она практиковала йогу и легкую физическую нагрузку. А после родов Лонгория начала активно приводить себя в форму и показывала это в соцсетях. Звезда подчеркивала, что ее мотивирует отражение в зеркале, поэтому она не прекращает «пахать» в тренажерном зале.