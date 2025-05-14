Бьюти-эксперт рассказал о полезных свойствах продуктов с пептидами

Продукты с пептидами могут решить многие проблемы кожи, рассказала бьюти-эксперт, основатель бренда российской космецевтики ILONA LUNDEN Илона Лунден. О влиянии этого модного ингредиента косметики на кожу она рассказала «Ленте.ру».

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Косметические пептиды, объяснила Илона Лунден, идентичны по строению и составу вырабатываемым в организме пептидам и способны взаимодействовать с рецепторами, регулировать работу клеток, переносить информацию к отдаленным участкам тканей. В космецевтике, продолжила она, используются сигнальные, реструктурирующие межклеточный матрикс, миорелаксирующие (имитирующие инъекции ботулотоксинов), дренажные и другие виды пептидов.

«Малый размер молекул пептидов позволяет им проходить через роговой (внешний) слой кожи, доставляя активные вещества туда, где они необходимы, при этом не затрагивая соседние клетки», — Илона Лунден, бьюти-эксперт.

Илона Лунден уверяет: у пептидов отличная переносимость, безграничные возможности и ощутимая результативность.

«Пептиды решают конкретные проблемы кожи, устраняя причину возникновения, в отличие от средств, лишь маскирующих симптомы. Также пептиды имитируют природные процессы, происходящие в коже», — рассказала она.

Доступные сегодня пептиды в космецевтике, добавила эксперт, демонстрируют высокую эффективность, подтвержденную независимыми экспертами. Сейчас, уточнила она, специалисты ищут способы решить с их помощью проблемы увеличения продолжительности жизни и борьбы с возрастными заболеваниями.

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