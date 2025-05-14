Эксперты посоветовали простые шаги для подготовки кожи к лету

Лето — прекрасное время года, но оно также может быть испытанием для нашей кожи. Яркое солнце, жара, пыль и повышенная влажность могут негативно сказаться на ее состоянии. Поэтому подготовка кожи лица к лету — важный шаг к сохранению ее здоровья и красоты. Как это сделать — рассказали наши эксперты.

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Шесть важных этапов

«Лето — это серьезное испытание для нашей кожи. Чтобы встретить сезон во всеоружии и сохранить ровный тон, сияние и комфорт к лету, кожу важно не просто "увлажнить" — а грамотно адаптировать ее уход к жаркому периоду», — поделилась врач-косметолог, трихолог, дерматовенеролог Анастасия Волкова.

1. Перезагрузка ухода: легче, но эффективнее

С наступлением жары сальные железы начинают работать активнее, а из-за солнца повышается риск пигментации и обезвоживания. Поэтому тяжелые зимние текстуры стоит заменить на более легкие, но функциональные: гелевые кремы, флюиды, эмульсии. Важно, чтобы они увлажняли, восстанавливали барьер и не забивали поры.

2. Очищение — бережное, но регулярное

Жаркая погода и пыль на улицах увеличивают нагрузку на кожу. Ее нужно очищать утром и вечером — мягким средством без агрессивных ПАВ и спирта. Раз в неделю полезно делать энзимный или легкий кислотный пилинг — он освежит цвет лица и поможет избежать закупорок.

3. Увлажнение и питание

Летом кожа нуждается в увлажнении не меньше, чем зимой. Отдавайте предпочтение легким некомедогенным кремам и сывороткам на водной основе. Они быстро впитываются и не оставляют ощущения липкости. Не забывайте о питательных масках. Они помогут восстановить водный баланс кожи и насытить ее полезными веществами.

4. Витамины для кожи

Весной кожа часто тусклая, чувствительная — это результат зимнего стресса. Поддержать ее помогут средства с ниацинамидом, пантенолом, антиоксидантами (витамины C и E). Такие компоненты восстанавливают кожу, выравнивают тон и повышают ее устойчивость к УФ.

5. Не забывайте про SPF — каждый день!

Даже если вы не на пляже, а просто идете по делам — ультрафиолет запускает фотостарение. Поэтому каждое утро после основного ухода обязательно наносите крем с SPF не ниже 30. В городе удобно использовать легкие солнцезащитные флюиды или средства с тональным эффектом.

6. Питьевой режим и питание

Увлажнение кожи идет не только снаружи. Летом особенно важно пить достаточно воды и есть продукты, богатые антиоксидантами: зелень, ягоды, сезонные овощи. Это поддержит не только кожу, но и общее самочувствие.

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