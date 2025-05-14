Визажист рассказал, как сделать мокко-мейкап

Оттенок шоколадного мусса, как мы помним, это самый модный оттенок года. А мокко-мейкап — это не просто макияж, а настоящая философия: естественность, глубокие теплые оттенки и легкий эффект «солнцем поцелованной» кожи. Такой образ выглядит уютно, просто и дорого одновременно. Визажист Любовь Брусницына рассказала, как правильно подготовить кожу и какие декоративные средства выбрать, чтобы создать идеальный мокко-образ.

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Подготовка кожи: залог успеха мокко-мейкапа

Гладкая и увлажненная кожа — основа всего. Используйте мягкую пенку или гидрофильное масло, чтобы убрать загрязнения и остатки макияжа. Нанесите тканевую маску с гиалуроновой кислотой на 10 минут — она сделает кожу напитанной и свежей. Возьмите тоник с ниацинамидом, чтобы выровнять текстуру и придать коже естественное сияние.

«Дальше нужна увлажняющая база: легкий гель-крем с экстрактом алоэ или гиалуроном создаст гладкую и упругую основу для макияжа. Праймер с эффектом мягкого сияния нанесите на зоны, которые хотите подсветить: скулы, нос, подбородок. Выбирайте увлажняющие средства с легкой текстурой, чтобы кожа дышала и выглядела естественно», — объясняет эксперт.

Естественный тон: сияние и ровность

Мокко-мейкап требует безупречного тона — натурального, полупрозрачного и сияющего, выбирайте флюид с эффектом влажного финиша. Идеально подойдут тональные сыворотки. Точечная коррекция: с задачей отлично справится консилер с увлажняющим компонентом на зоны под глазами и мелкие несовершенства. Нужен и кремовый бронзер — используйте теплый оттенок (например, карамельный или кофе с молоком) для легкой коррекции овала лица.

Румяна в стиле мокко: выбирайте кремовые формулы с оттенками корицы, розового дерева или карамели. Наносите на «яблочки» щек и слегка растушевывайте к вискам. Ну, а хайлайтер с золотистым подтоном нанесите на верхнюю часть скул и переносицу для эффектного блика.

«Чтобы тон выглядел естественно, наносите его влажным спонжем, мягкими вбивающими движениями», — советует профессионал.

Мягкий взгляд: дымка и глубина

Визуально теплый и уютный макияж глаз достигается за счет сочетания кофейных и молочных оттенков. База под тени помогает создать ровное покрытие и усиливает пигмент. Используйте матовые коричневые тени — растушуйте теплый оттенок (кофе с молоком) по подвижному веку, а кремовые тени с легким сиянием нанесите на центр века для свежего и «мокрого» эффекта. Коричневым карандашом слегка прокрасьте межресничное пространство и нарисуйте мягкую стрелку. Кстати, натуральный коричневый оттенок туши будет выглядеть мягче черного.

Бархатные брови: естественность и объем

Брови в мокко-мейкапе — естественные, пушистые, слегка оформленные. Заполняйте пробелы мягким карандашом легкими штрихами, повторяя рост волосков. Используйте гель для фиксации (прозрачный или слегка тонированный), он укладывает волоски и придает ухоженный вид.

Губы с карамельным подтоном

Мокко-мейкап требует уютных, теплых оттенков на губах: карамель, кофе с молоком, розоватый беж. Обязателен бальзам перед нанесением, чтобы губы были увлажненными и мягкими. Отлично подойдет кремовая помада — выбирайте формулы с питательными маслами, чтобы губы выглядели гладкими.