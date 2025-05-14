Белла Хадид снялась топлес для журнала Vogue

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась топлес для британской версии журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась на сайте издания.

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28-летнюю манекенщицу запечатлели с обнаженной грудью, которую она прикрыла рукой. Также ей сделали небрежную объемную укладку и макияж smoky eyes.

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Кроме того, знаменитость примерила в рамках съемки прозрачное макси-платье без бюстгальтера и сплетенные из металлических элементов кроп-топ и юбку без нижнего белья.

В апреле Белла Хадид в прозрачном топе без бюстгальтера прогулялась по Нью-Йорку.