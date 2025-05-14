Ирина Шейк посетила Каннский кинофестиваль в бархате

Супермодель Ирина Шейк стала гостьей второго дня Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает Vogue.

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Ирина Шейк позировала в черном платье с асимметричной юбкой и бархатным лифом. Образ дополнили лаковые туфли с острым мысом. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж.

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В апреле стало известно, что Ирина Шейк продала свою квартиру в Нью-Йорке за $3,25 миллиона. Она избавилась от недвижимости площадью 228,7 квадратных метра после того, как несколько раз снижала цену. Внутри квартиры, интерьер которой выполнен в светлых тонах, есть две спальни, три ванные комнаты и домашний офис. В числе преимуществ недвижимости высокие потолки, панорамные окна и паркетное покрытие из дуба. Квартира располагается в здании 2008 года, где есть терраса на крыше, а также круглосуточно работает швейцар.

Ирина Шейк купила недвижимость в 2010 году за $1,96 миллиона. В июне 2024-го супермодель выставила квартиру на продажу за $4,2 миллиона, но в итоге отдала дешевле.