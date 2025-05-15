Модные женские стрижки на лето — 2025: главные тренды для волос разной длины
Летом 2025 года в моде дерзкое ретро. Снова на пике популярности будут рваные текстуры, смелые формы и цвета, подчеркивающие индивидуальность. «Лента.ру» вместе с парикмахером-стилистом рассказывает об актуальных тенденциях и советует, как освежить образ к сезону.
Какие женские стрижки будут модными летом 2025 года
«Летом-2025 нас ждут новые интерпретации классики и смелые эксперименты, — поделился своим мнением в беседе с «Лентой.ру» парикмахер-стилист, основатель салона красоты «Даниэль Тильмен Студио» Даниэль Тильмен. — В моду снова возвращаются ретро-силуэты, эффектные текстурные решения и дерзкие короткие формы».
Но главная тенденция при этом — естественность и индивидуальность Даниэль Тильмен парикмахер-стилист
Стрижки на короткие волосы
Пикси
«Самые яркие образы сезона — это пикси с рваными кончиками и макушкой, уложенной с легкой небрежностью. В таких стрижках каждая прядь будто оживает», — пояснил собеседник издания.
Пикси — это короткая женская многослойная стрижка с объемом на макушке и с выбритыми или сильно укороченными височными зонами и затылком. Ее название с английского переводится как «эльф», что подчеркивает ее легкий, игривый, озорной характер. Такую стрижку в свое время носили, например, супермодель Твигги и актриса Одри Хепберн. Но в 60-е укладывать пикси было принято идеально гладко. Сейчас же, напротив, в моде творческий беспорядок.
Гарсон
«Не выходит из моды и гарсон, но теперь он актуален с асимметричными челками, которые сразу же меняют настроение с нейтрально-классического на дерзкое, мальчишеское», — отметил Даниэль Тильмен.
Гарсон — это та самая стрижка «под мальчика»; с французского ее название так и переводится — «мальчик». Но несмотря на мужской характер, стрижка очень женственная и отлично подходит смелым натурам. Она вошла в моду еще в 20-е годы минувшего века и с тех пор не сходит со страниц модных журналов. Особенно хорошо она смотрится у дам с четким овалом лица и острыми скулами.
Длина волос в стрижке гарсон не превышает пяти-семи сантиметров в самой длинной части, в области макушки. А виски, как правило, делают короткими или вовсе выбривают под ноль. Дополнить гарсон можно контрастной длинной косой челкой.
Эту стрижку в разные годы для себя выбирали актрисы Энн Хэтэуэй и Эмма Уотсон.
Buzz cut
«И, конечно, в моде buzz cut — ультракороткий ежик, дающий полную свободу, поскольку он требует реально минимального ухода», — рассказал собеседник «Ленты.ру».
Ежик — самая простая стрижка, при этом ее выполнение требует большой аккуратности. Прическа довольно дерзкая — зачастую ее обладательницы не просто максимально убирают длину волос, но еще и красят их в яркие, даже неоновые цвета. В итоге стрижка выглядит очень эффектно и может стать акцентом в образе.
Стрижки на средние и длинные волосы
Французский боб
«Французский боб с длиной до подбородка и мягким пробором снова в моде: он хорош на любых текстурах — от глянцево-гладких до волнистых», — рассказал Тильмен.
Французский боб — настоящая классика, которая не выходит из моды вот уже несколько лет. Это и любимое многими каре чуть ниже уровня челюсти, и градуированная его вариация ниже плеч, более легкая и воздушная. Для создания дерзкого образа дополнить французский боб можно рваной челкой.
Именно вариации французского боба носили актрисы Кэрри Маллиган в фильме «Великий Гэтсби» и Эмилия Кларк в ленте «Рождество на двоих».
Шегги-боб
«Вернувшийся ретро-хит — шегги-боб: многослойная структура с рваным контуром придает волосам объем, а образу — игривость», — пояснил Тильмен.
Шегги-боб — это стрижка, похожая на каре ниже линии челюсти или ниже плеч, но с рваными, задорно торчащими в разные стороны кончиками. Главная особенность этой стрижки — в разноразмерных прядях. Эта прическа идеально подходит обладательницам густых волос.
Как правильно выбрать трендовую стрижку
«Лето 2025 — время экспериментов с формой, текстурой и цветом. Главное правило — выбирайте стрижку и оттенок, которые отражают вашу индивидуальность и соответствуют образу жизни, — посоветовал Даниэль Тильмен. — Удачнее всего стрижка будет смотреться, если выбирать ее под свой тип волос».
Тонкие волосы
Чтобы визуально увеличить объем, выбирают текстурированное пикси или микробоб: легкая филировка придает пышность, а открытые виски не утяжеляют пряди, утверждает стилист.
Больше всего обладательницам такой структуры подходит средняя длина волос, которую удобно укладывать с помощью круглой расчески — брашинга. Она дает объем на макушке и по всей длине, тем самым создается эффект большей густоты.
Густые волосы
«Идеальны градуированные варианты — классический боб или гарсон с удлиненными прядями у лица: они облегчают образ и формируют стильный силуэт», — посоветовал мастер.
Обладательницы густых волос могут позволить себе многое, от каскада до гарсона, ориентироваться стоит на структуру волос. Если они пористые (торчат в разные стороны, вьются при влажности), стоит подобрать максимально разглаживающий уход или структурированные стрижки с небольшой длиной. Или обратиться к «кудрявому» методу: это способ мытья и укладки, благодаря которому вьющиеся волосы выглядят здоровыми, а кудри получаются аккуратными без бигудей.
Прямые волосы
Если у вас ровные гладкие волосы, которые не поддаются накрутке и укладке, если с них часто сползают резинки, ваши волосы — «стекловидные». Попытаться «поставить» объем на таких волосах можно, но это будет сложно и долго, а зачастую еще и травмоопасно, если речь идет о начесе.
«Ровный боб с четким срезом и минимальной текстурой подчеркивает естественный блеск, и волосы выглядят здоровыми», — посоветовал подходящую стрижку Даниэль Тильмен.
Кудрявые и волнистые волосы
Здоровые кудрявые волосы красивы сами по себе — это модный тренд вот уже несколько десятков лет. Если хочется обновить образ к лету, можно сделать многослойную стрижку. Например, шегги или каскад.
«Они раскрывают красоту локонов, распределяют объем и подчеркивают движение завитков», — пояснил парикмахер.
Трендовое окрашивание лета 2025
Сложный блонд
Теплые и прохладные тона в одной стрижке создают эффект игры солнечного света в волосах.
Карамельно-медовые оттенки
Золотистые блики оживляют натуральный коричневый цвет, придают ему глубину и сияние.
Балаяж
Балаяж — один из самых горячих трендов, который держится вот уже несколько сезонов. Это техника окрашивания волос, при которой создается эффект плавного перехода цвета от корней к кончикам. Название его произошло от французского глагола balayer («мести», «размахивать»): создавая балаяж, мастер буквально расчесывает краску кистью по отдельным прядям, создавая мягкие градиентные переходы цветов.
«Легкие всполохи света у корней и несколько светлых прядей по всей длине придают объем и создают курортное настроение», — отметил Даниэль Тильмен.
Цветные акценты
Если не хочется кардинально менять цвет волос, можно добавить несколько цветных штрихов в свой образ — это тоже тренд лета-2025.
Персиковое золото
Обладательницам светлых волос собеседник «Ленты.ру» посоветовал присмотреться к розовым и золотисто-персиковым оттенкам.
«Нежные розово-персиковые акценты — выбор тех, кто хочет обойтись без кричащей экстравагантности», — пояснил эксперт.
Глубокий красно-каштановый
Шатенки и брюнетки могут освежить образ, добавив в прическу немного вишни.
«Богатые вишневые и бордовые нюансы отлично сочетаются с короткими стрижками, подчеркивают графичность формы», — посоветовал Тильмен.
Как освежить прическу к лету без радикальных перемен
В угоду трендам не всегда хочется менять стрижку или красить волосы. Придать образу более легкое, курортное настроение можно и без серьезных перемен, уверен стилист. Например, можно:
- переместить пробор — смещенный набок, он меняет акценты и буквально переворачивает образ;
- сделать филировку кончиков — деликатная рваная обработка границ волос делает прическу легче и воздушнее;
- добавить мини-челку — тонкая занавесная или рваная челка обновит имидж, а основная длина при этом сохранится;
- носить аксессуары — летний ободок, яркая заколка или платок мгновенно оживят любой образ.