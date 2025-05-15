Модные женские стрижки на лето 2025

Летом 2025 года в моде дерзкое ретро. Снова на пике популярности будут рваные текстуры, смелые формы и цвета, подчеркивающие индивидуальность. «Лента.ру» вместе с парикмахером-стилистом рассказывает об актуальных тенденциях и советует, как освежить образ к сезону.

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Какие женские стрижки будут модными летом 2025 года

«Летом-2025 нас ждут новые интерпретации классики и смелые эксперименты, — поделился своим мнением в беседе с «Лентой.ру» парикмахер-стилист, основатель салона красоты «Даниэль Тильмен Студио» Даниэль Тильмен. — В моду снова возвращаются ретро-силуэты, эффектные текстурные решения и дерзкие короткие формы».

Но главная тенденция при этом — естественность и индивидуальность Даниэль Тильмен парикмахер-стилист

Стрижки на короткие волосы

Пикси

«Самые яркие образы сезона — это пикси с рваными кончиками и макушкой, уложенной с легкой небрежностью. В таких стрижках каждая прядь будто оживает», — пояснил собеседник издания.

Пикси — это короткая женская многослойная стрижка с объемом на макушке и с выбритыми или сильно укороченными височными зонами и затылком. Ее название с английского переводится как «эльф», что подчеркивает ее легкий, игривый, озорной характер. Такую стрижку в свое время носили, например, супермодель Твигги и актриса Одри Хепберн. Но в 60-е укладывать пикси было принято идеально гладко. Сейчас же, напротив, в моде творческий беспорядок.

Гарсон

«Не выходит из моды и гарсон, но теперь он актуален с асимметричными челками, которые сразу же меняют настроение с нейтрально-классического на дерзкое, мальчишеское», — отметил Даниэль Тильмен.

Гарсон — это та самая стрижка «под мальчика»; с французского ее название так и переводится — «мальчик». Но несмотря на мужской характер, стрижка очень женственная и отлично подходит смелым натурам. Она вошла в моду еще в 20-е годы минувшего века и с тех пор не сходит со страниц модных журналов. Особенно хорошо она смотрится у дам с четким овалом лица и острыми скулами.

Длина волос в стрижке гарсон не превышает пяти-семи сантиметров в самой длинной части, в области макушки. А виски, как правило, делают короткими или вовсе выбривают под ноль. Дополнить гарсон можно контрастной длинной косой челкой.

Эту стрижку в разные годы для себя выбирали актрисы Энн Хэтэуэй и Эмма Уотсон.

Buzz cut

«И, конечно, в моде buzz cut — ультракороткий ежик, дающий полную свободу, поскольку он требует реально минимального ухода», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Ежик — самая простая стрижка, при этом ее выполнение требует большой аккуратности. Прическа довольно дерзкая — зачастую ее обладательницы не просто максимально убирают длину волос, но еще и красят их в яркие, даже неоновые цвета. В итоге стрижка выглядит очень эффектно и может стать акцентом в образе.

Стрижки на средние и длинные волосы

Французский боб

«Французский боб с длиной до подбородка и мягким пробором снова в моде: он хорош на любых текстурах — от глянцево-гладких до волнистых», — рассказал Тильмен.

Французский боб — настоящая классика, которая не выходит из моды вот уже несколько лет. Это и любимое многими каре чуть ниже уровня челюсти, и градуированная его вариация ниже плеч, более легкая и воздушная. Для создания дерзкого образа дополнить французский боб можно рваной челкой.

Именно вариации французского боба носили актрисы Кэрри Маллиган в фильме «Великий Гэтсби» и Эмилия Кларк в ленте «Рождество на двоих».

Шегги-боб

«Вернувшийся ретро-хит — шегги-боб: многослойная структура с рваным контуром придает волосам объем, а образу — игривость», — пояснил Тильмен.

Шегги-боб — это стрижка, похожая на каре ниже линии челюсти или ниже плеч, но с рваными, задорно торчащими в разные стороны кончиками. Главная особенность этой стрижки — в разноразмерных прядях. Эта прическа идеально подходит обладательницам густых волос.

Как правильно выбрать трендовую стрижку

«Лето 2025 — время экспериментов с формой, текстурой и цветом. Главное правило — выбирайте стрижку и оттенок, которые отражают вашу индивидуальность и соответствуют образу жизни, — посоветовал Даниэль Тильмен. — Удачнее всего стрижка будет смотреться, если выбирать ее под свой тип волос».

Тонкие волосы

Чтобы визуально увеличить объем, выбирают текстурированное пикси или микробоб: легкая филировка придает пышность, а открытые виски не утяжеляют пряди, утверждает стилист.

Больше всего обладательницам такой структуры подходит средняя длина волос, которую удобно укладывать с помощью круглой расчески — брашинга. Она дает объем на макушке и по всей длине, тем самым создается эффект большей густоты.

Густые волосы

«Идеальны градуированные варианты — классический боб или гарсон с удлиненными прядями у лица: они облегчают образ и формируют стильный силуэт», — посоветовал мастер.

Обладательницы густых волос могут позволить себе многое, от каскада до гарсона, ориентироваться стоит на структуру волос. Если они пористые (торчат в разные стороны, вьются при влажности), стоит подобрать максимально разглаживающий уход или структурированные стрижки с небольшой длиной. Или обратиться к «кудрявому» методу: это способ мытья и укладки, благодаря которому вьющиеся волосы выглядят здоровыми, а кудри получаются аккуратными без бигудей.

Прямые волосы

Если у вас ровные гладкие волосы, которые не поддаются накрутке и укладке, если с них часто сползают резинки, ваши волосы — «стекловидные». Попытаться «поставить» объем на таких волосах можно, но это будет сложно и долго, а зачастую еще и травмоопасно, если речь идет о начесе.

«Ровный боб с четким срезом и минимальной текстурой подчеркивает естественный блеск, и волосы выглядят здоровыми», — посоветовал подходящую стрижку Даниэль Тильмен.

Кудрявые и волнистые волосы

Здоровые кудрявые волосы красивы сами по себе — это модный тренд вот уже несколько десятков лет. Если хочется обновить образ к лету, можно сделать многослойную стрижку. Например, шегги или каскад.

«Они раскрывают красоту локонов, распределяют объем и подчеркивают движение завитков», — пояснил парикмахер.

Трендовое окрашивание лета 2025

Сложный блонд

Теплые и прохладные тона в одной стрижке создают эффект игры солнечного света в волосах.

Карамельно-медовые оттенки

Золотистые блики оживляют натуральный коричневый цвет, придают ему глубину и сияние.

Балаяж

Балаяж — один из самых горячих трендов, который держится вот уже несколько сезонов. Это техника окрашивания волос, при которой создается эффект плавного перехода цвета от корней к кончикам. Название его произошло от французского глагола balayer («мести», «размахивать»): создавая балаяж, мастер буквально расчесывает краску кистью по отдельным прядям, создавая мягкие градиентные переходы цветов.

«Легкие всполохи света у корней и несколько светлых прядей по всей длине придают объем и создают курортное настроение», — отметил Даниэль Тильмен.

Цветные акценты

Если не хочется кардинально менять цвет волос, можно добавить несколько цветных штрихов в свой образ — это тоже тренд лета-2025.

Персиковое золото

Обладательницам светлых волос собеседник «Ленты.ру» посоветовал присмотреться к розовым и золотисто-персиковым оттенкам.

«Нежные розово-персиковые акценты — выбор тех, кто хочет обойтись без кричащей экстравагантности», — пояснил эксперт.

Глубокий красно-каштановый

Шатенки и брюнетки могут освежить образ, добавив в прическу немного вишни.

«Богатые вишневые и бордовые нюансы отлично сочетаются с короткими стрижками, подчеркивают графичность формы», — посоветовал Тильмен.

Как освежить прическу к лету без радикальных перемен

В угоду трендам не всегда хочется менять стрижку или красить волосы. Придать образу более легкое, курортное настроение можно и без серьезных перемен, уверен стилист. Например, можно: