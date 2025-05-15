Рита Ора поучаствовала в откровенной фотосессии

Британская певица Рита Ора показала фигуру в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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34-летняя исполнительница предстала на размещенном снимке в крошечном розовом бикини и белом боди с экстремальными вырезами. Помимо этого, звезда надела шорты, босоножки на каблуках и солнцезащитные очки с белой оправой. Свой образ она дополнила крупными серьгами-кольцами, макияжем и укладкой.

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В апреле Рита Ора вышла на публику в бюстгальтере и микрошортах. Кроме того, звезда надела черный широкий пояс, декорированный серебристой фурнитурой, свисающей с бедер.