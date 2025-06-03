Способствует ли массаж лица выработке коллагена

Что такое коллаген? Это тот самый «эликсир молодости», о котором говорят все: от производителей косметики до нутрицевтиков и косметологов. Кремы, сыворотки, биодобавки, аппаратные процедуры: везде обещают стимулировать его выработку и возвратить коже упругость. Но далеко не все эти методы работают так, как нам хотелось бы. Может ли массаж лица естественным образом разбудить наши клетки? "Рамблер" разобрался в этом вопросе вместе с массажистом Анастасией Мищенко.

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Главные эффекты массажа

Массаж лица — это не просто приятная процедура, но и реальный инструмент для поддержания здоровья кожи. И прежде чем говорить о его влиянии на коллаген, давайте разберемся в очевидных эффектах, которые он дает. Анастасия Мищенко Массажист, мастер аппаратных и ручных техник коррекции фигуры

Во-первых, лимфодренаж. Благодаря правильно выполненному массажу ускоряется отток лишней жидкости, что помогает уменьшить отечность, особенно по утрам. Лицо выглядит более свежим и подтянутым, а контуры становятся четче.

Во-вторых, улучшение кровообращения. Когда мы разогреваем кожу и стимулируем сосуды, клетки получают больше кислорода и питательных веществ. Это делает цвет лица более ровным и здоровым, кожа светится изнутри.

Еще один важный плюс — расслабление мышц. Многие из нас даже не замечают, насколько напряжены мышцы лица из-за стресса, привычки хмуриться или стискивать зубы. Массаж помогает снять зажимы, разглаживая кожу и делая мимику мягче. Ну и, конечно, детокс. Благодаря активному воздействию улучшается выведение токсинов, которые могут вызывать тусклый цвет лица и воспаления. Результат — более чистая, гладкая и сияющая кожа. Анастасия Мищенко Массажист, мастер аппаратных и ручных техник коррекции фигуры

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Массаж и коллаген: возможен ли эффект

Механическая стимуляция кожи лица увеличивает экспрессию белков дермы, включая проколлаген-1, декорин, фибриллин и тропоэластин. Эти белки играют ключевую роль в поддержании структуры и упругости кожи. В том же исследовании участие женщин, ежедневно использовавших массажное устройство в сочетании с антивозрастным кремом в течение восьми недель, привело к значительному уменьшению морщин и улучшению текстуры кожи по сравнению с использованием только крема.

Пятиминутный массаж лица с помощью массажного ролика значительно увеличивает кровоток в коже, и этот эффект сохраняется не менее десяти минут после массажа. Более того, ежедневное использование массажного ролика в течение пяти недель улучшило сосудистую реактивность кожи, что свидетельствует о долгосрочных положительных изменениях в микроциркуляции. Анастасия Мищенко Массажист, мастер аппаратных и ручных техник коррекции фигуры

Таким образом, регулярный массаж лица не только способствует улучшению общего состояния кожи, но и может стимулировать выработку коллагена, помогая сохранить ее упругость и молодость.