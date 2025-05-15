43-летняя Натали Портман в боди снялась для журнала

Американская актриса израильского происхождения Натали Портман в откровенных нарядах снялась для журнала Porter. Соответствующий материал появился на сайте ретейлера Net-A-Porter.

На одном из кадров 43-летняя звезда позировала, сидя на полу в черном боди с длинными рукавами бренда Stella McCartney. Также она надела сетчатые балетки в тон и уложила волосы в гладкий пучок.

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В то же время знаменитость запечатлели на стуле в укороченном кардигане Loewe, трусах и ажурных белых колготках. Известно, что за создание данных снимков отвечала фотограф Александра Натаф.

Ранее в мае Натали Портман также надела прозрачное боди для съемки в Vogue.