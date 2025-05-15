Марьяна Ро прогулялась по улице в облегающем комбинезоне

Возлюбленная российского рэп-исполнителя Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) блогерша Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова) прогулялась по улице в откровенном образе. Пост появился в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 7,3 миллиона подписчиков.

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25-летняя инфлюэнсерша предстала на размещенных кадрах, стоя на пешеходном переходе между домов. Она позировала в облегающем комбинезоне с мини-шортами и открытой спиной собственного бренда Roodezhda. При этом она отказалась от бюстгальтера и продемонстрировала фигуру с разных ракурсов.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

Также знаменитость снялась в данном наряде в кровати и в ванной.

В марте Марьяна Ро сняла бюстгальтер перед камерой.