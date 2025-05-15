Дерматолог предостерегла аллергиков от косметики с витаминами

Россиянам, которые страдают от аллергии на пыльцу, стоит осторожно относиться к косметике с витаминами. Об этом «Газете.Ru» рассказала дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова.

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«Осторожность при использовании косметических средств с витаминами следует проявлять тем, кто весной страдает от поллиноза – кожа может негативно среагировать даже на те компоненты, которые ранее воспринимала благосклонно», — заявила врач.

Амосова обратила внимание, что россиянам с аллергией на цитрусовые нужно отказаться от косметики с витамином С.

Косметолог также отметила, что при отсутствии аллергии на фоне переизбытка витаминов кожа может даже на привычные компоненты отреагировать нестандартно: начнет краснеть, усиливать пигментацию, раздражаться, шелушиться, отекать. Амосова добавила, что в зону риска попадают обладатели реактивной кожи.

По словам врача, применение витаминов и косметики с ними рекомендуется начинать после анализов. Амосова заявила, что также важно учитывать, что совместный прием активных веществ внутрь и на поверхность кожи может привести к переизбытку витаминов, поэтому лучше, если они будут поступать в организм одним путем.

Дерматолог рассказала, что необходимо помнить об особенностях витаминов в косметических средствах.