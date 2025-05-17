Анджелина Джоли взбудоражила фанатов вечерним нарядом

Анджелина Джоли появилась на публике в кружевном пеньюаре и ошеломила поклонников: фото
49-летняя Анджелина Джоли появилась на публике в довольно пикантном образе. Папарацци запечатлели актрису по пути в её магазин Atelier Jolie в Нью-Йорке. Звезда надела прозрачное чёрное платье, под которым был виден кружевной комплект нижнего белья. Сверху Джоли накинула чёрное атласное пальто-халат — видимо, чтобы не смущать окружающих.
Пользователи Сети отметили, что Джоли выглядит гораздо свежее, чем некоторое время назад. На фоне новостей о судебных разбирательствах с бывшим мужем Брэдом Питтом актриса заметно осунулась, что вызвало беспокойство близких. Многие даже решили, что в дело замешаны запрещенные вещества.
Прошлым летом, судя по фотографиям, эксперты, которые, впрочем, не занимались здоровьем Джоли, сошлись во мнении, что при росте 170 см актриса весит около 46 кг. Некоторые врачи предположили, что у звезды мог развиться остеопороз из-за резкой потери мышечной массы.