Анджелина Джоли взбудоражила фанатов вечерним нарядом

49-летняя Анджелина Джоли появилась на публике в довольно пикантном образе. Папарацци запечатлели актрису по пути в её магазин Atelier Jolie в Нью-Йорке. Звезда надела прозрачное чёрное платье, под которым был виден кружевной комплект нижнего белья. Сверху Джоли накинула чёрное атласное пальто-халат — видимо, чтобы не смущать окружающих.

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Пользователи Сети отметили, что Джоли выглядит гораздо свежее, чем некоторое время назад. На фоне новостей о судебных разбирательствах с бывшим мужем Брэдом Питтом актриса заметно осунулась, что вызвало беспокойство близких. Многие даже решили, что в дело замешаны запрещенные вещества.

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Прошлым летом, судя по фотографиям, эксперты, которые, впрочем, не занимались здоровьем Джоли, сошлись во мнении, что при росте 170 см актриса весит около 46 кг. Некоторые врачи предположили, что у звезды мог развиться остеопороз из-за резкой потери мышечной массы.