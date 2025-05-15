Когда безопасно заводить ребенка после пластической операции

Женщина может планировать беременность через три–шесть месяцев после пластической операции. Такое мнение высказал пластический хирург Тигран Алексанян.

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— Современная эстетическая хирургия стремится к минимизации реабилитационного периода, используя инновационные методики и материалы. Однако каждая операция индивидуальна, и скорость восстановления зависит от многих факторов: типа операции, индивидуальных особенностей организма, соблюдения рекомендаций врача и так далее, — указал врач.

Он подчеркнул, что перед планированием беременности нужно обязательно проконсультироваться с пластическим хирургом, который сможет правильно оценить состояние пациентки после вмешательства.

Алексанян добавил, что планировать зачатие можно при полном заживлении тканей и формировании устойчивого рубца, а также при отсутствии воспалений. По его словам, не стоит паниковать, если беременность все же наступила, например, через месяц после операции.

— Даже если женщина узнавала о беременности уже после операции, это не приводило к серьезным осложнениям. Важно понимать, что значительное увеличение объема груди и живота наблюдается на более поздних сроках беременности. На ранних этапах влияние свежей пластической операции на течение беременности минимально, — объяснил хирург в беседе с News.ru.

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