Назван главный тренд верхней одежды 2025 года

Забудьте о стереотипах, что кожаная куртка должна быть только черной или коричневой. Новый сезон переворачивает правила: сегодня модно носить кожанки самых разных оттенков, от солнечного лимонного до ягодного розового и морской бирюзы. Эти яркие акценты не просто оживляют гардероб, но и задают настроение.

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Подиумы мировых столиц моды — Парижа, Милана, Нью-Йорка — задали тон: Miu Miu показал дерзкие модели в лазурных и розовых тонах, которые моментально захватили сердца стритстайл-икон. Теперь этот тренд перекочевал в повседневную жизнь, доказывая, что яркая кожанка уместна везде — от утренней прогулки до вечернего выхода.

Почему цветные кожанки так популярны? Всё дело в их способности мгновенно привлекать внимание. Глянцевая поверхность кожи усиливает насыщенность оттенков, а структурированный крой добавляет образу характера.

Как вписать яркую кожанку в гардероб

Универсальность — одно из главных преимуществ этого тренда. Цветная кожаная куртка легко адаптируется к любому стилю. Хотите casual-образ? Сочетайте бирюзовую косуху с джинсами и базовой белой футболкой — и вы уже в центре внимания. Предпочитаете монохром? Лимонная куртка в тон желтым брюкам или платью создаст эффектный и современный лук. А для вечернего выхода добавьте к розовой кожанке металлизированные аксессуары или яркие туфли.

Если вы только начинаете экспериментировать с цветом, попробуйте мягкие оттенки: мятный, лавандовый или карамельный. Они выглядят стильно, но не перегружают образ. Однако настоящий модный вызов — это насыщенные тона. Клубничный розовый, апельсиновый или глубокий аквамарин — такие куртки создают настроение и не оставляют шансов остаться незамеченным.

Почему кожа?

Кожа как материал обладает уникальной текстурой. Она добавляет любому образу нотку дерзости и элегантности одновременно. В отличие от текстиля, кожа лучше держит форму, подчеркивает силуэт и эффектно смотрится в ярких цветах. Блеск поверхности усиливает визуальный эффект, а текстура делает каждую куртку произведением искусства.

Весна и лето призывают нас избегать стереотипов, наслаждаться моментом и не бояться быть яркими. Этот тренд идеально вписывается в концепцию «дофаминовой моды», где одежда становится источником радости и уверенности. Надев кожанку цвета лимона или бирюзы, вы не просто следуете моде — вы создаете свой собственный стиль, который вдохновляет окружающих.

Как выбрать свою куртку?

Выбор идеальной кожаной куртки зависит от вашего характера и образа жизни. Если вы любите минимализм, обратите внимание на модели в пастельных тонах с лаконичным кроем. Для тех, кто готов к экспериментам, подойдут яркие оттенки и необычные детали — например, асимметричные молнии или объемные воротники. Главное — не бойтесь пробовать.