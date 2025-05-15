Актер Бурунов пришел на премьеру в футболке с надписью "Скуфъ"

Актер Сергей Бурунов пошутил над своей футболкой «Скуфъ» на премьере киноверсии спектакля МХТ «Жил. Был. Дом.». Об этом сообщает NEWS.ru.

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«Я не знаю, что это такое. Мне подарили. Сказали, что очень актуально», — отметил артист.

После просьб снять футболку Бурунов уверил, что знает значение слова «скуф».

«Пусть забавляются», — заявил актер.

Скуф — это обидное прозвище для мужчин старше 30 лет, которые не следят за своим внешним видом и придерживаются консервативных взглядов. В мемах таких людей показывают с лишним весом, пивным животом и залысинами.

В ноябре 2024 года Сергей Бурунов признался, что сбросил 14 кг после расставания с девушкой. По словам артиста, разрыв с возлюбленной спровоцировал его сесть на диету. Актер не стал раскрывать имя бывшей девушки.

Сергей Бурунов не был женат, детей у него нет. Ему приписывали романы с актрисами Нонной Гришаевой и Анной Уколовой, с его директором Анастасией Сайфулиной и другими. Сам Бурунов никак не комментирует свою личную жизнь.