Сумка за 160 тысяч рублей разгневала покупателей

Сумка люксового бренда Goyard, ставшая популярной в соцсетях, разгневала покупателей одной неудачной деталью. Об этом сообщает Page Six.

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Речь идет о синей сумке с монограммой марки, которая продается за 2000 долларов (160 тысяч рублей). Блогерша Джанет Лин из Нью-Йорка поделилась неприятным опытом ношения изделия в TikTok, набрав более двух миллионов просмотров на платформе. По словам девушки, сумка окрасила ее белую футболку, оставив синие разводы на ткани.

«Не покупайте это сумку! Краска сошла с кожи и испортила мои вещи», — пожаловалась Лин.

В комментариях другие владелицы сумок рассказали об аналогичных проблемах и призвали девушек отказаться от приобретения дорогой вещи.

Ранее в мае беременная Рианна вышла в свет с сумкой в виде хлеба за сто тысяч рублей.