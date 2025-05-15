Раскрыт тайный смысл наряда Ким Кардашьян за шесть миллионов долларов

Раскрыт тайный смысл роскошного наряда американской телезвезды Ким Кардашьян в суде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

По словам анонимного источника, образом стоимостью шесть миллионов долларов знаменитость захотела поиздеваться над ворами, которые украли ее украшения.

«Она надела драгоценности намеренно, чтобы показать, что на самом деле они ничего у нее не украли. Она восстановилась и теперь проживает лучшую жизнь. Не забывайте, что они терроризировали ее. Она не позволит им изменить то, что она носит, или повлиять на то, как она себя выражает», — высказались они.

13 мая Ким Кардашьян в бриллиантах за миллион долларов пришла в суд по делу о хищении украшений. Известно, что слушание по делу об ограблении знаменитости, которое произошло 3 октября 2016 года, проходило в Париже.