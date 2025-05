Лучшие российские бренды женской одежды в 2025 году

Пандемия и санкции оказали не самое благотворное влияние на российский рынок моды, однако отечественные бренды не растерялись и в последние годы заметно укрепили свое положение. Где представлен широкий выбор женской одежды в 2025 году, в каких магазинах можно подобрать верхнюю одежду, собрать базовый гардероб, наряды для офиса и вечерних выходов — читайте в гиде «Ленты.ру» по масс-маркету, middle и люксовым российским брендам.

© Lenta.ru

Современный российский модный рынок

С конца 2010-х годов о российской моде стали активно говорить за границей, а иностранные знаменитости не раз появлялись в нарядах российских модельеров. Настоящим событием в мире моды стали дизайнеры Ульяна Сергеенко и Гоша Рубчинский, в чьих нарядах появлялись Рианна, Леди Гага, Канье Уэст (Йе) и Ким Кардашьян.

После введения санкций и ухода многих зарубежных брендов с российского рынка в 2022 году отечественная модная индустрия получила дополнительный стимул к развитию. За последние два года в стране появились новые бренды, а некоторые старые марки изменили свою бизнес-стратегию и набрали новую целевую аудиторию.

Становление модной индустрии в России

Модная индустрия в России начала развиваться в конце XIX — начале XX века, когда страна стала более открыта западным тенденциям. В это время в Москве и Санкт-Петербурге начали появляться первые модные ателье и магазины, где можно было купить одежду, подражающую европейским модным домам. Самый известный из таких пра-бутиков -- «Мюр и Мерилиз», располагавшийся когда-то в здании сегодняшнего ЦУМа.

После революции 1917 года мода в России стала более утилитарной и направленной на массовое производство, однако даже в это время отдельным дизайнерам (например, Надежде Ламановой, Анне Образцовой, Вере Мухиной) удавалось создавать уникальные модели.

В советский период государство в основном старалось контролировать производство и распространение одежды, акцентируя внимание на ее практичности и доступности. В военное время все ткацкие фабрики были заточены под создание одежды для фронта и максимально простых вещей, однако в 1950-1960-х годах с приходом оттепели мода в России Валентину Юдашкину и Вячеславу Зайцеву.

Одежду принято делить на три основных ценовых сегмента: масс-маркет, middle-сегмент и люкс. Рассказываем про самые яркие отечественные марки во всех трех категориях.

Лучшие масс-маркет бренды

Масс-маркет — наиболее доступный сегмент на рынке одежды. Он ориентирован на массового потребителя и предлагает одежду по сравнительно низким ценам. Кроме того, в магазинах масс-маркет-сегмента, как правило, можно найти так называемые быстрые тренды — вещи, которые держатся на пике популярности максимум один сезон.

Ценовая политика: в среднем от 500 до 10 тысяч рублей за вещь.

Материалы: недорогие синтетические материалы, смеси натуральных и синтетических волокон, трикотаж, фурнитура из пластика.

Производство: массовое, чаще всего в странах с дешевым трудом.

Качество: среднее или низкое, рассчитанное на несколько сезонов использования.

Дизайн: универсальный и актуальный, часто следуют тенденциям моды (fast fashion).

Gloria Jeans

Цены: от 400 до 5 тысяч рублей

Основной ассортимент — повседневная одежда: деним, базовые вещи, домашняя одежда

Сайт: gloria-jeans.ru

Gloria Jeans, основанная в 1988 году Владимиром Мельниковым, была первым советским брендом, который стал официально производить джинсы. Изначально марка специализировалась только на одежде из денима, однако со временем ассортимент значительно расширился, и теперь в магазине можно найти вещи для всей семьи практически любой категории: от джинсов и футболок до верхней и пляжной одежды. К концу 2023 года компания Казахстане и Белоруссии.

После ухода с российского рынка H&M и Zara «Глория Джинс» оперативно заняла освободившиеся торговые площади, провела ребрендинг и заключила рекламные контракты с мировыми селебрити — например, с супермоделью Ириной Шейк. Кроме того, бренд стал ориентироваться на качество и добавил в сезонные линейки больше женственных моделей.

Zarina

Цены: от 600 до 9 тысяч рублей

Основной ассортимент — одежда для деловых женщин: брюки, джемперы, платья, футболки, верхняя одежда

Сайт: zarina.ru

Первый российский фэшн-бренд с 30-летней историей, вдохновленный женской европейской модой. Отличительная черта Zarina — элегантные вещи для повседневного и офисного гардероба, поэтому за оверсайзом сюда приходить не стоит, а вот за коктейльным платьем или модным пальто — обязательно.

Befree

Цены: от 300 до 11 тысяч рублей

Основной ассортимент — трендовая одежда для подростков: деним, футболки, базовые вещи, верхняя одежда, домашняя одежда

Сайт: befree.ru

Молодежный бренд, созданный в 2004 году. Основной ассортимент магазина — женские и мужские футболки, худи, джинсы, куртки и платья, отвечающие трендам уличной моды. В последние несколько лет Befree активно сотрудничает с молодыми российскими художниками, поэтому, если следить за обновлениями бренда, можно заполучить в свою коллекцию эксклюзивную футболку с рисунком Анны Андржиевской или уютный кардиган, оформленный граффитистом Турбеном.

Concept Club

Цены: от 500 до 11 тысяч рублей

Основной ассортимент: рубашки, блузы, платья, джемперы, деним

Сайт: conceptclub.ru

Эта марка ориентирована на молодых женщин, которые в первую очередь ценят стиль и удобство. Бренд делает ставку на повседневную одежду, поэтому в его коллекциях много базовых рубашек и футболок, кардиганов, свитеров и брюк разных фасонов.

O'STIN

Цены: от 600 до 10 тысяч рублей

Основной ассортимент: джинсы, брюки, рубашки, платья, верхняя одежда

Сайт: ostin.com

Крупнейший игрок на российском рынке масс-маркета, предлагающий широкий ассортимент одежды для женщин и мужчин. Бренд выпускает вещи на любой случай жизни — от похода в спортзал до выпускного вечера. Найти что-то эксклюзивное здесь получится вряд ли, однако иногда компания делает коллаборации с большими платформами. Например, в августе 2024-го в O’STIN можно купить спортивные вещи, созданные по мотивам сериала «Игры», стартовавшего на стриминговом сервисе «Кинопоиск».

Incity

Цены: от 400 до 9 тысяч рублей

Основной ассортимент: платья, брюки, джемперы

Сайт: incity.ru

Российский бренд одежды, основанный в 2003 году. Как и во многих других подобных магазинах, здесь можно найти одежду и для женщин, и для мужчин, и для детей, но специализируется марка все же на женской одежде. Модели Incity часто повторяют современные тренды, но у бренда есть и собственные эксклюзивные коллекции, иногда выполненные в коллаборации с кем-то (например, весной 2023-го Incity выпустил коллекцию, разработанную вместе с музыкальной группой «Мумий Тролль», еще были линейки, посвященные Виктору Цою и фильму «Брат»).

«Твое» (TVOE)

Цены: от 300 до 8 тысяч рублей

Основной ассортимент: футболки, брюки, джинсы, домашняя одежда

Сайт: tvoe.ru

Молодежный бренд, предлагающий доступную по цене базовую одежду в разных цветах. В «Твое» можно найти футболки и толстовки с оригинальными принтами, а также джинсы, платья и верхнюю одежду. Также бренд выпускает вещи для дома и нижнее белье.

Sela

Цены: от 400 до 18 тысяч рублей

Основной ассортимент: футболки, джинсы, базовая одежда, джемперы, верхняя одежда

Сайт: sela.ru

Семейный бренд, основанный в 1990-х годах, сегодня предлагает стильную базовую одежду для женщин, мужчин и детей. Его целевая аудитория — молодые активные семьи, в частности мамы, которые хотят стильно и комфортно одеваться. Sela в основном продает спокойную повседневную одежду из натуральных материалов. Роскошный вечерний наряд здесь вряд ли удастся найти, а вот легкий сарафан на лето или платье-рубашку для похода в кафе — вполне.

Лучшие бренды middle-сегмента

Промежуточное звено между масс-маркетом и люксовыми брендами называется middle-сегментом, то есть средним. В этом сегменте по относительно доступным цена можно найти одежду с оригинальным дизайном, сделанную из более качественных материалов. Редкой крокодиловой кожи от middle-брендов ожидать не стоит, тем не менее вещи этой ценовой категории скорее всего прослужат дольше, чем вещи из масс-маркета.

Ценовая политика: от 5 до 50 тысяч рублей за вещь.

Материалы: натуральные волокна (хлопок, шерсть, шелк) и высококачественные синтетические материалы.

Производство: сочетание массового и индивидуального производства; задействованы как крупные фабрики (например, в Турции, Китае, Португалии), так и собственные цеха.

Качество: более высокое, чем в масс-маркете; одежда рассчитана на долговременное использование.

Дизайн: варьируется в зависимости от бренда; в основном, авторский подход.

«Снежная королева»

Цены: на одежду — от 300 до 40 тысяч рублей, на шубы, меха и дубленки — 7–400 тысяч рублей

Основной ассортимент: шубы, дубленки, платья, блузы, костюмы

Сайт: snowqueen.ru

Бренд «Снежная королева» специализируется на верхней одежде — шубах, дубленках, куртках из натуральных и искусственных меха и кожи. В последние годы в магазинах появилась и повседневная одежда для женщин — платья, костюмы, джинсы, футболки. Есть отдельная линейка plus size, а еще лимитированные коллекции одежды из натуральных материалов, где представлены, например, жакеты и брюки из гладкой кожи.

Love Republic

Цены: от 600 до 30 тысяч рублей

Основной ассортимент — офисный и вечерний гардероб: платья, юбки, костюмы, блузы, верхняя одежда, сумки

Сайт: loverepublic.ru

Love Republic, основанный в 2008 году, — часть российской фэшн-группы Melon Fashion Group, куда входят также Befree, Zarina, Sela и IDOL. Бренд специализируется на модной одежде для молодых женщин, желающих подчеркнуть свою сексуальность и независимость. В коллекциях бренда много изделий из экокожи, гипюра и прозрачных тканей, а также моделей в стиле office siren — нашумевшей эстетике, суть которой заключается в романтизации образа бизнесвумен или студентки.

Lime

Цены: от 500 до 50 тысяч рублей

Основной ассортимент: платья, брюки, блузы, юбки, верхняя одежда

Сайт: lime-shop.com

Когда бренд Lime только появился на отечественном рынке, он мало чем отличался от других магазинов бюджетного формата. Однако за последние пару лет команда Lime значительно перестроила его концепцию и подняла свою марку на границу между масс-маркетом и middle-сегментом. Теперь в каталоге бренда можно найти стильные льняные и шерстяные вещи, минималистичные аксессуары и элегантную обувь. Отдельное удовольствие — смотреть рекламные кампании Lime, напоминающие по стилю фильмы 70-х годов.

Baon

Цены: от 600 до 50 тысяч рублей

Основной ассортимент: верхняя одежда, джемперы, платья, брюки

Сайт: baon.ru

Компания Baon представлена на российском рынке уже более 30 лет. Долгое время основу бренда составляла верхняя одежда — пуховики, плащи, пальто, куртки. Сегодня здесь представлены практически все варианты одежды — от футболок и свитеров до платьев и костюмов. Есть как базовые линейки, так и одежда для офиса и спорта.

Aim Clo

Цены: 2–27 тысяч рублей

Основной ассортимент — базовый гардероб: свитеры, футболки, рубашки

Сайт: aimclo.ru

Бренд Aim Clo появился в 2016 году в Новосибирске, там же работает собственная фабрика. Основа ассортимента — базовая одежда простого и свободного кроя, «лаконичная униформа»: свитеры и джемперы, футболки и рубашки, брюки. В составе изделий в основном шерсть, хлопок, лен, акрил.

2Mood

Цены: 2,5–40 тысяч рублей

Основной ассортимент: платья, жакеты, футболки

Сайт: 2moodstore.com

Бренд 2Mood основан в Москве в 2017 году, сначала был представлен в соцсетях, а сегодня у компании несколько оффлайн-магазинов. Здесь можно подобрать изделия из трикотажа, льна, хлопка, шерсти. Основа ассортимента бренда — платья и жакеты. Также есть верхняя одежда, линейки нижнего белья и спортивной одежды, обувь.

У бренда нередко выходят тематические линейки одежды. В 2025 году представлена коллекция, вдохновленная летним цветущим садом, — съемки для нее организовали в старинном французском поместье. В 2020 году 2Mood посвятил осеннюю коллекцию России и назвал ее Калининграду, Дагестану, Мурманску, Москве.

All We Need

Цены: 2–50 тысяч рублей

Основной ассортимент: платья, костюмы, пальто и тренчи

Сайт: allweneed.ru

Бренд появился в 2014 году, с тех пор регулярно выпускает новые коллекции. Компания делает ставку на базовый гардероб, где все вещи сочетаются между собой.

Каталог женской одежды All We Need дает простор для выбора — есть деловые костюмы и платья, джинсы современных моделей, классические пальто, а также свитеры, футболки и топы для повседневных образов. Основные материалы в составе вещей — хлопок, лен, шерсть, кашемир, вискоза.

Лучшие бренды middle-up-сегмента

Еще принято выделять middle-up-сегмент — переходный от масс-маркета к люксу. Создан он для тех, кто не готов к эпатажным и сложным вещам дорогих премиальных марок, но хочет что-то значительно более качественное и интересное, чем вещи из масс-маркета. Стоимость одежды в этой категории может быть в полтора-два раза выше, чем в сегменте middle.

12Storeez

Цены: 3–250 тысяч рублей

Основной ассортимент: трикотаж, платья, костюмы, пальто

Сайт: 12storeez.com

Бренд, созданный сестрами Ириной и Мариной Голомаздиными, предлагает минималистичную одежду с акцентом на базовый гардероб и универсальные вещи. Дизайнеры стараются делать акцент на натуральные материалы и сочетать элегантность с практичностью. Одежда 12Storeez подходит как для повседневной носки, так и для создания стильных деловых и вечерних образов.

Ushatáva

Цены: 5–170 тысяч рублей

Основной ассортимент: платья, жакеты, брюки

Сайт: ushatava.ru

Модный дом Ushatáva, появившийся в 2015 году в Екатеринбурге, изначально задумывался как эксперимент. Основательницы бренда Нино Шаматава и Алиса Ушакова хотели создавать выразительные силуэты в духе времени, которые к тому же можно сочетать между собой. Каждая коллекция марки, по словам самих дизайнеров, это размышление на тему функционального гардероба, поскольку все вещи бренда легко трансформируются и комбинируются друг с другом.

Monochrome

Цены: 5–95 тысяч рублей

Основной ассортимент: верхняя одежда, худи и свитшоты

Сайт: monochrome.ru

Единственный российский производитель одежды, которому удалось создать масштабные коллаборации с мировыми брендами Pantone, Reebok, Casio G-Shock и Smashbox. Основанный в 2015 году, Monochrome специализируется на вещах оверсайз, начиная от культовых свитшотов и заканчивая платьями и верхней одеждой. Дизайнеры бренда используют яркие цвета, дерзкий декор вроде бахромы и светоотражающих элементов и часто организуют совместные коллекции с культовыми для России организациями. Например, несколько лет назад Monochrome выпустил лимитированную коллекцию с героями «Союзмультфильма», которую раскупили менее чем за месяц.

Present & Simple

Цены: 5–50 тысяч рублей

Основной ассортимент: брюки, жакеты, блузы, платья

Сайт: presentandsimple.com

Present & Simple — российский бренд одежды, созданный в 2016 году сестрами Камиллой и Ринатой Загидуллиными и их подругой Таней Ягодкиной. Миссия бренда — делать простые базовые вещи из качественных тканей, которые можно носить каждый день и оставаться при этом максимально утонченной и элегантной. Present & Simple, пожалуй, воплощает идеи тихой роскоши, когда на первый план выходит не броский дизайн, а практичность и комфорт.

Abitu

Цены: 9–40 тысяч рублей

Основной ассортимент: платья, жакеты, юбки

Сайт: abituworld.com

Основанный в Москве в 2019 году, Abitu — дерзкий бренд для современных принцесс. В основе концепции компании — идея о сочетании одного эффектного элемента одежды с повседневными вещами, например джинсами, грубыми ботинками или кедами. Изюминка бренда — воздушные топы с пышными рукавами, оборками и нарядными пуговицами, которые добавят нотку романтизма в любой образ и сразу помогут заявить о себе. Помимо топов, дизайнеры Abitu также создают рубашки, жакеты, платья, юбки и брюки-карго; все они выполнены из «праздничных» материалов, таких как жаккард и тафта.

Lesyanebo

Цены: 5–170 тысяч рублей

Основной ассортимент: костюмы, платья, пальто, тренчи

Сайт: lesyanebo.com

Бренд Lesyanebo был создан Олесей Шиповской в 2014 году. Ее модели — это оригинальная интерпретация классических силуэтов, в которых есть место ностальгии по детству, воздушности и ретроэстетике. Самые узнаваемые наряды Lesyanebo — брючный костюм-оверсайз, объемные тренчи и пальто, трикотажные жилеты и платья-комбинации, в которых не раз появлялись такие звезды, как Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Наталья Водянова и другие модницы по всему миру.

Unique Fabric

Цены: 3–170 тысяч рублей

Основной ассортимент: платья, юбки и подъюбники, верхняя одежда

Сайт: uniquefabric.ru

Петербургский бренд, который славится своей одеждой из натуральных тканей и slow-fashion-идеологией. Основные ценности марки: индивидуальный пошив, акцент на уникальность и комфорт. В коллекции бренда можно найти свободные легкие платья, элегантные головные уборы, баски, подъюбники и воротнички. Цветовая палитра — спокойная и в основном однотонная, что отсылает к единению с природой и минимализму.

Namelazz

Цены: 5-180 тысяч рублей

Основной ассортимент: костюмы, вечерние платья, жакеты

Сайт: namelazz.com

Бренд из Екатеринбурга с коллекциями в middle-up и luxe-сегментах. В каталоге Namelazz — одежда для создания элегентных вечерних образов и строгих деловых: платья, брючные костюмы, корсеты, юбки. Все наряды лаконичные по цветам, формам и фурнитуре. В составе изделий — шерсть, хлопок, тенсел, вискоза, полиэстер.

Лучшие бренды категории люкс

Вершина модной индустрии, в основном представляющая бренды с долгой историей. Этот сегмент ориентирован на состоятельных клиентов, готовых платить за уникальность и престиж. Для одежды класса люкс характерны капсульные коллекции, пошив по индивидуальным меркам и ручная отделка нарядов.

Ценовая политика: от 30 тысяч до нескольких миллионов рублей за вещь.

Материалы: кашемир, натуральный шелк, альпака, мериносовая шерсть, дорогие виды кожи, драгоценные металлы.

Производство: ручная работа или производство на малых, эксклюзивных фабриках (часто в странах с традициями качественного пошива, таких как Италия и Франция).

Качество: высокое; одежда рассчитана на долгие годы.

Дизайн: эксклюзивный, продуманный дизайнерами с мировым именем. Коллекции ограниченные; создаются с использованием инновационных технологий и редких материалов.

Valentin Yudashkin

Цены на pret-a-porter: от 40 тысяч рублей

Основной ассортимент: вечерние, коктейльные платья, костюмы

Сайт: valentinyudashkin.ru

Валентин Юдашкин — один из самых известных российских дизайнеров, создавший свой бренд в 1987 году и представивший коллекцию на Неделе моды в Париже уже спустя четыре года. Зарубежная публика была поражена сочетанием традиционной русской эстетики с современными модными трендами, а также элегантностью моделей, вниманием к деталям и использованием самых дорогих материалов.

В разное время наряды «от Юдашкина» носили Селин Дион и Леди Гага, а в июне 2024-го в платье бренда Valentin Yudashkin появилась певица Адель. Некоторые из нарядов модельера хранятся в Парижском музее декоративных искусств, Метрополитен-музее и Музее костюма Лувра.

Yanina Couture

Цены на pret-a-porter: 15–460 тысяч рублей

Основной ассортимент: вечерние платья, блузы, костюмы

Сайт: yaninacouture.com

История бренда Юлии Яниной началась в 1993 году с небольшого ателье в Саратове. Яниной хотелось привнести в Поволжье элегантность и дух аристократизма, а когда она поняла, что в столице возможностей будет больше, перебралась в Москву. Постепенно деятельность бренда набрала обороты и наконец Янина заявила о себе и на российской, и на международной сцене.

Женственные и роскошные модели выбирали для своих выходов Дженнифер Лопес, Рита Ора, Кэти Перри, Гвен Стефани и Пэрис Хилтон, а некоторые наряды даже выставили в галерее Уффици. В последние годы у Yanina Couture словно случилось второе рождение — несколько голливудских звезд появились в нарядах бренда в Каннах, а сама Янина представила новую коллекцию на последней неделе моды в Париже — несмотря ни на какие санкции и предрассудки.

Alena Akhmadullina

Цены на pret-a-porter: от 30 тысяч до 1,4 миллиона рублей

Основной ассортимент: вечерние и коктейльные платья, костюмы, меховые изделия

Сайт: alenaakhmadullina.ru/

Бренд петербургского дизайнера Алены Ахмадуллиной, основанный в 2001 году. При создании своих коллекций Ахмадуллина вдохновляется сказочными сюжетами из русского и зарубежного фольклора, что, по ее словам, дает возможность современной женщине почувствовать себя принцессой в реальной жизни.

В каталоге бренда можно найти практически любую одежду, начиная от платьев и заканчивая пальто. Среди коллабораций бренда — сотрудничество с Volvo, Raiffaisen Bank, Absolut и Natura Siberica. В 2010 году бренд Alena Akhmadullina отвечал за создание костюмов для участников церемонии открытия Олимпиады в Ванкувере, а в 2015 году — участвовал в создании костюмов для шоу Cirque du Soleil JOEL. В 2017 году Ахмадуллина запустила вторую линию своего бренда, Akhmadullina Dreams, ориентированную на покупательниц middle-сегмента.

Ulyana Sergeenko

Цены на pret-a-porter: 32–700 тысяч рублей

Основной ассортимент: платья, блузы, брюки

Сайт: ulyanasergeenko.com

До того как создать свой модный дом, дизайнер Ульяна Сергеенко увлекалась коллекционированием винтажной одежды и аксессуаров. В 2011 году хобби, наконец, переросло в полноценное занятие, и в Москве появился бренд Ulyana Sergeenko, моментально завоевавший любовь всех светских львиц и просто состоятельных женщин со вкусом. Как и Ахмадуллина, Сергеенко вдохновляется русской историей и фольклором, поэтому ее модели отсылают не то к Царевне-Лебедь, не то к булгаковской Маргарите. Еще одна важная отличительная черта бренда — сложные дизайны и декор одежды, часто выполненный с помощью русских ткацких традиций, например, техник вологодского и елецкого кружевоплетения.

Vika Gazinskaya

Цены на pret-a-porter: от 40 тысяч рублей

Основной ассортимент: вечерние платья, жакеты, юбки

Сайт: vikagazinskaya.ru

Бывший редактор моды в глянцевом журнале и амбассадор уличного стиля, Вика Газинская основала свой бренд в 2006 году. Девушка сразу решила сфокусироваться на нестандартных авангардных нарядах, которые отличались от остальных архитектурными силуэтами и смелыми принтами. Коллекции Газинской участвовапи в фотосъемках для ведущих мировых изданий, включая Vogue, New York Times, Harper’s Bazaar, Elle France, Vogue UK и The Telegraph London. По словам Газинской, особое внимание она старается уделять экологии и устойчивому развитию, поэтому использует в своих коллекциях органические материалы и отказывается от массового производства.

Igor Gulyaev

Цены на pret-a-porter: от 30 тысяч до 1,3 миллиона рублей

Основной ассортимент: верхняя одежда из меха, платья

Сайт: igorgulyaev.com

Модный дом Igor Gulyaev был создан в 2009 году российским дизайнером Игорем Гуляевым, который до этого долгое время работал в меховой индустрии. Карьерный путь Гуляева определил дальнейшее развитие его собственного бренда: модельер сфокусировался на создании роскошных изделий из меха и вечерних платьев. Гуляев нередко использует в нарядах эпатажные элементы декора, такие как кружева и крупные драгоценные камни, однако вещи из новой коллекции Freedom отражают также его интерес к уличной моде и киберпанку.

Maison Bohemique

Цены на pret-a-porter: 50–600 тысяч рублей

Основной ассортимент: верхняя одежда, жакеты, платья

Сайт: maisonbohemique.com

Пожалуй, самый загадочный участник нашей подборки — бренд Maison Bohemique. Он был основан в 2011 году, выпускал очень ограниченные коллекции (где каждая вещь была в 1-2 экземплярах) и в течении семи лет хранил имена своих дизайнеров в тайне. Несколько лет назад маски все же были сброшены, и выяснилось, что маркой руководят визажист Андрей Шилков и дизайнер Артем Низов.

Maison Bohemique специализируется на создании вечерней и коктейльной одежды, которая отличается эклектичностью, сочетанием элементов ретро и модерна, использованием дорогих тканей. Главные атрибуты бренда — эротичные бюстье, пояса с подвязками, кружево и баски, призванные подчеркнуть женственность и красоту каждой клиентки.