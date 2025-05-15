Названа модная замена джинсовым шортам на лето

Редакторы французской версии Vogue назвали модную замену джинсовым шортам на лето 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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Альтернативой данному предмету гардероба стали шорты в спортивном стиле. Подобные изделия включили в новые коллекции многие известные бренды. Так, манекенщица на показе Lacoste сочетала их с блузкой аналогичной расцветки. В свою очередь, модель на шоу Stella McCartney надела шорты с высокими боксерскими кроссовками.

Кроме того, указанные образы начали демонстрировать знаменитости. Например, манекенщицу Хейли Бибер сняли на улице в кожаной куртке, черных мини-шортах, высоких белых носках и лоферах.

В апреле также были перечислены модные замены белой футболке на лето 2025 года.