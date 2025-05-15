Регина Тодоренко опубликовала фото в бюстгальтере

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко опубликовала фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала в белом хлопковом бюстгальтере Calvin Klein с подкладом. Она распустила волосы и отказалась от макияжа, демонстрируя природную внешность.

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«Подъем был в 5:40, еду на работу, сильно хочется спать», — подписала она.

В январе Тодоренко показала внешность на полуголых фото до и после лечения искривленной спины. Знаменитость продемонстрировала тело с ярко выраженной асимметрией.