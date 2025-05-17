«Ангел» Victoria's Secret вышла на публику в платье с длинным шлейфом

«Ангел» Victoria's Secret, модель Алессандра Амбросио стала гостьей Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает Page Six.

© globallookpress

44-летняя Алессандра Амбросио вышла на публику в черном платье-бюстье с длинным шлейфом и глубоким декольте. Образ дополнили ожерелье и серьги с бриллиантами.

© globallookpress

Недавно Алессандру Амбросио и Бака Палмера засняли на пляже Ипанема в Рио-де-Жанейро. Модель была запечатлена в бело-желтом бикини, солнцезащитных очках и браслетах. Возлюбленный манекенщицы был одет в черные плавательные шорты.

Алессандра Амбросио сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria's Secret. Сегодня знаменитость является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren. Она также попробовала себя в качестве актрисы, сыграв эпизодическую роль в фильме «Казино Рояль» про Джеймса Бонда, в картине «Здравствуй, папа, Новый год» и сериале «Сплетница».