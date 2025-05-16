Ксения Собчак назвала самое модное украшение лета

Журналистка Ксения Собчак посоветовала носить золотые браслеты в стиле бохо. Об этом она написала в Telegram-канале.

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«С возвращением в нашу жизнь тренда на бохо, главным металлом в украшениях стало золото. Причем, оно должно быть матовым, античным или просто поцарапанным и помятым. Свои интерпретации показали уже все главные дома моды — от Chloe, который, собственно, и движет тренд, до Saint Laurent, чьи браслеты я сразу же заприметила. Главное в этом деле не мелочиться и стилизовать сразу много украшений, наслаивая их друг на друга», — написала Собчак.

До этого Ксения Собчак сравнила свой образ с селедкой под шубой. Журналистка позировала в черной кепке со вставкой из розовых перьев. Образ дополнил черный жакет из шерсти.

Она также раскритиковала коллекцию французского бренда. По ее мнению, кроме красивых локаций и вирусных рекламных съемок, у Симона не получилось перепридумать себя и вывести дизайны на новый уровень.