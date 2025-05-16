Чем опасен тренд на отказ от умывания

В социальных сетях распространился новый тренд по улучшению состояния кожи лица, так называемый метод пещерного человека. Он включает в себя полный отказ от умывания. Однако дерматологи предупреждают, что такой секрет красоты может навредить здоровью. Как именно — далее в материале.

Что такое «метод пещерного человека»

Новый бьюти-тренд подразумевает собой полное игнорирование умывания.

Также последовательницы «метода пещерного человека» не пользуются:

увлажняющими кремами;

мылом;

прочими ухаживающими средствами.

Предполагается, что опыт наших предков позволит добиться сияющей кожи лица и сделать её более ухоженной.

Что об этом думают врачи

Дерматолог Джинн Чапелл назвала мифом идею о том, что отказ заботиться о коже своего лица поможет её освежить, пишет New York Post.

По мнению медика Дженнифер Шастри, не нужно регулярно прибегать к сложным процедурам.

Достаточно лишь каждый день умываться, чтобы не оставалось жира, пота и грязи, отметила специалист.

«Мытьё — важная часть гигиены», — обратила внимание доктор.

Врач добавила, что большое количество кожного сала на лице способно вызвать себорейный дерматит. Эта болезнь сопровождается шелушением и зудом, предупредила Шастри.

Ранее «Секрет» писал, что 5 бьюти-трендов в уходе за кожей могут спровоцировать серьёзные проблемы. О каких опасных секретах красоты идёт речь — узнайте тут.