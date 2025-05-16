«Возмутительно». Лену Ленину раскритиковали за образ в Каннах

Владелицу салонов маникюра Лену Ленину в России раскритиковали за высокие прически в Каннах. Об этом сообщает Vanitу Fair.

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Лена Ленина стала звездой в американском глянце. В журнале выпустили статью, в которой сделали обзор пышных причесок бизнесвумен за разные годы. Они также рассмотрели вариант укладки, который она сделала в третий день Каннского кинофестиваля. Они подчеркнули, что в нем есть странные белые пряди.

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«Гнезда странные», «Возмутительные образы» — написали подписчики.

Лена Ленина во второй раз попала в скандал на 78-м Каннском кинофестивале из-за прически, которую прозвали «оргией на птицеферме». В качестве наряда писательница выбрала нежно-розовое платье, расшитое белыми узорами из бисера.

Бизнесвумен также не пустили на красную дорожку кинофестиваля, поскольку она опоздала на мероприятие. По словам писательницы, она застряла в пробке из-за того, что ей долго делали прическу.

До этого Лену Ленину оштрафовали во Франции за милостыню бездомной. Перед 8 Марта она решила помочь побирающейся женщине и дала ей €10. Во Франции давать милостыню запрещено в рамках борьбы с попрошайничеством и связанной с ним мафией.