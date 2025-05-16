Визажист поделилась секретами идеального нанесения помады

Для создания идеальных губ перед нанесением помады важно их увлажнить и использовать карандаш в качестве базы. Об этом «Москве 24» рассказала преподаватель макияжа, визажист-стилист Диана Трость.

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По ее словам, карандаш станет барьером и не позволит матовой помаде подсушивать кожу, а увлажняющей — растекаться по контуру. Она посоветовала сначала обвести контур, а после — закрасить карандашом всю поверхность губ. Поверх можно нанести помаду в тон с помощью кисти.

В финале эксперт посоветовала набрать консилер в тон кожи на тонкую плоскую скошенную кисть и подчистить внешние границы контура губ.

«А еще можно воспользоваться лайфхаком, который применяют в лифтинг-макияже: нанести консилер на полтона светлее кожи под внешние уголки губ. Тогда они визуально приподнимутся», — добавила Трость.

Визажист, свадебный стилист Эля Тюменова до этого говорила, что весной и летом в 2025 году будут в тренде помады нюдовых и красных оттенков. По ее словам, при выборе красной помады важно подобрать свой оттенок. Стилист также советует обратить внимание на розовые тона, например фуксию или розовый с персиком, чтобы освежить образ.