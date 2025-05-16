Стилист назвал три трендовых оттенка волос в этом году

Как в женском гардеробе есть базовые, не выходящие из моды вещи, так и в выборе оттенков волос можно выделить «классические» варианты. Однако если хотите оставаться стильной в любом сезоне, важно не упускать из виду современные тренды. Топ-стилист Арман Багдасарян в беседе с WomanHit назвал три самых интересных окрашивания, которые точно будут пользоваться популярностью у женщин всех возрастов.

«Это даже не конкретный оттенок, а целая гамма рыжих тонов, рыжемедных: от рыжевато- золотистого до глубокого каштанового с медными отливами.Также, конечно же, ориентируемся по цветотипу и подбираем», — поясняет эксперт.

Собственно рыжий

Если вы по природе своей — счастливая обладательница солнечного цвета волос, то знайте — этим летом все взгляды и комплименты точно будут вашими. Не вздумайте перекрашиваться или делать мелирование. Рыжий интересен сам по себе, особенно если он натуральный. Цвет красноватой проволоки, желто-рыжий, рыже-шоколадный в этом году затмят и порядком надоевший блонд, и иссиня-черный и другие ранее востребованные у колористов цвета. Сияйте и гордитесь своей особенностью.

Блонд и «золото»

Холодный блонд в этом сезоне уйдет на второй план. Топ-стилист рекомендует обратить внимание на теплые вариации светлых, пастельного оттенка волос.

«Особенно если взять стиль шатуш, омбре, балаяж, то сейчас их стоит делать именно с золотистыми отливами», — говорит Арман.

Шоколад и янтарь

Даже русым оттенкам можно и нужно придавать красивый золотистый акцент. На ярком летнем солнце привычный цвет заиграет абсолютно по-новому, станет более живым и многогранным.

Обязательно проконсультируйтесь с колористом для выбора правильного и выигрышного именно для вас варианта. Рыжий теоретически подходит к любому оттенку кожи и глаз, да и возрастных ограничений не имеет. Однако для грамотного дополнения именно вашего индивидуального образа лучше довериться профессионалам.