Стилист оценила фуражку Собчак, напоминающую селедку под шубой

Ксения Собчак — поклонница высокой моды. 43-летняя звезда регулярно следит за дизайнерами и пополняет гардероб брендовыми вещами. На праздник 9 мая телеведущая нарядилась в серый костюм с юбкой, добавив к нему интересный аксессуар — фуражку, напоминающую салат селедку под шубой по расцветке. Головной убор светской львицы оценила в разговоре с сайтом «Страсти» стилист Лариса Голубева.

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Необычный головной убор на макушке выполнен из фиолетового цвета, причем его текстура действительно чем-то напоминает знаменитое новогоднее блюдо.

«Селедка под шубой/ Собчак под Prada», - пошутила сама над собой Ксения в социальных сетях.

© Telegram-канал Ксении Собчак

Стилист отметила, что Ксения Собчак очень тонко чувствует модные тренды и умеет грамотно их адаптировать под себя. Звезда не боится экспериментов.

«Стиль милитари (стиль с военными элементами – прим. «Страсти») сегодня – ведущий тренд. Особенно остается модным уже много лет такой элемент гардероба как фуражка. Ксения выбрала головной убор с бархатной фактурой и перьями, пришитыми вручную стоимостью в 260 тыс. рублей».

Лариса Голубева добавила, что фуражкой телеведущая дополнила качественный костюм из дорогой шерсти. Образ, по мнению стилиста, составлен очень продумано: Ксения совместила тренды времени с удобством и элегантностью.