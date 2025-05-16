Собчак появилась в Каннах в платье за полмиллиона рублей

Журналистка Ксения Собчак вышла на публику в платье за 600 тысяч рублей. Об этом сообщает «‎Звездач».

© РИА Новости

Ксения Собчак появилась на третьем дне Каннского фестиваля. Для выхода она предпочла черное платье из перьев и оранжевую куртку на молнии от бренда Prada из весенне-летней коллекции 2025. Стоимость изделия составляет около 600 тысяч рублей. Образ дополнил белый клатч и туфли на высоких каблуках с золотым мысом.

© Газета.Ru

До этого Ксения Собчак сравнила свой образ с селедкой под шубой. Журналистка позировала в черной кепке со вставкой из розовых перьев. Образ дополнил черный жакет из шерсти.

Она также раскритиковала коллекцию французского бренда. По ее мнению, кроме красивых локаций и вирусных рекламных съемок, у Симона не получилось перепридумать себя и вывести дизайны на новый уровень.