23-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла в свет в боди и чулках

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер посетила премьеру сериала «Сверхкомпенсация» в Лос-Анджелесе в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Page Six.

23-летняя манекенщица вышла в свет в наряде, состоящем из черного облегающего боди и серого удлиненного пиджака поверх него. Помимо этого, она надела чулки и туфли на каблуках в тон образу. Кроме того, темные волосы звезде завили в легкие локоны и нанесли макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в мае Кайя Гербер снялась в откровенном образе для рекламы спортивного бренда Vuori. Модель предстала в ярко-красном слитном купальнике, лежа на песке и подняв ноги вверх.