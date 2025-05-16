Скрабы для лица: стоит ли ими пользоваться и чем они опасны

«Ускорение старения»: стоит ли пользоваться скрабами для лица и чем это опасно
Многие до сих пор считают скрабы незаменимыми для глубокого очищения, но современная косметология предлагает более безопасные и эффективные альтернативы — энзимные пудры. В чем разница и что лучше выбрать для домашнего ухода, рассказала «Вечерней Москве» косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова.
Как пользоваться скрабом в домашних условиях
Если вы пока не готовы отказаться от скрабов, важно применять их правильно, чтобы минимизировать риски.
Выбирайте мягкие скрабы
- Избегайте крупных абразивных частиц (например, скорлупа орехов, соль) — они оставляют микротравмы.
- Отдавайте предпочтение скрабам с гладкими гранулами (например, Jojoba-шарики, полиэтиленовые микрогранулы).
Частота использования
- Для жирной кожи — один–два раза в неделю.
- Для комбинированной и нормальной — один раз в семь–десять дней.
- Для сухой и чувствительной — лучше отказаться или использовать не чаще одного раза в две недели.
Правильная техника нанесения
- Наносите скраб на влажную кожу, избегая области вокруг глаз.
- Движения должны быть легкими, без надавливания.
- Не трите воспаленные участки (акне, раздражения).
- После скраба обязательно нанесите успокаивающий крем или сыворотку.
Когда скрабы противопоказаны
- При куперозе и чувствительной коже.
- Во время активных воспалений (акне, розацеа).
- После агрессивных процедур (пилинги, лазер).
Почему скрабы устарели
Хотя скрабы дают ощущение мгновенной гладкости, их использование связано с рядом проблем:
- Микротравмы — жесткие частицы царапают кожу, разрушая гидролипидный барьер.
- Обострение высыпаний — при неправильном использовании скрабы разносят бактерии по лицу.
- Сухость и раздражение — частое скрабирование нарушает pH кожи.
- Ускорение старения — агрессивное воздействие провоцирует потерю эластичности.
Косметологи все чаще рекомендуют бесконтактные методы очищения, и здесь на помощь приходят энзимные пудры, которые являются безопасной и эффективной альтернативой скрабам. Такие средства работают за счет ферментов (энзимов), которые растворяют омертвевшие клетки, не травмируя кожу.
Ранее Наталья Рябинова рассказала «ВМ», какие ингредиенты в креме могут быть потенциально опасны, почему стоит насторожиться при виде определенных названий и как выбрать действительно безопасное средство.