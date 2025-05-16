Скрабы для лица: стоит ли ими пользоваться и чем они опасны

Многие до сих пор считают скрабы незаменимыми для глубокого очищения, но современная косметология предлагает более безопасные и эффективные альтернативы — энзимные пудры. В чем разница и что лучше выбрать для домашнего ухода, рассказала «Вечерней Москве» косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова.

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Как пользоваться скрабом в домашних условиях

Если вы пока не готовы отказаться от скрабов, важно применять их правильно, чтобы минимизировать риски.

Выбирайте мягкие скрабы

Избегайте крупных абразивных частиц (например, скорлупа орехов, соль) — они оставляют микротравмы.

Отдавайте предпочтение скрабам с гладкими гранулами (например, Jojoba-шарики, полиэтиленовые микрогранулы).

Частота использования

Для жирной кожи — один–два раза в неделю.

Для комбинированной и нормальной — один раз в семь–десять дней.

Для сухой и чувствительной — лучше отказаться или использовать не чаще одного раза в две недели.

Правильная техника нанесения

Наносите скраб на влажную кожу, избегая области вокруг глаз.

Движения должны быть легкими, без надавливания.

Не трите воспаленные участки (акне, раздражения).

После скраба обязательно нанесите успокаивающий крем или сыворотку.

Когда скрабы противопоказаны

При куперозе и чувствительной коже.

Во время активных воспалений (акне, розацеа).

После агрессивных процедур (пилинги, лазер).

Почему скрабы устарели

Хотя скрабы дают ощущение мгновенной гладкости, их использование связано с рядом проблем:

Микротравмы — жесткие частицы царапают кожу, разрушая гидролипидный барьер.

Обострение высыпаний — при неправильном использовании скрабы разносят бактерии по лицу.

Сухость и раздражение — частое скрабирование нарушает pH кожи.

Ускорение старения — агрессивное воздействие провоцирует потерю эластичности.

Косметологи все чаще рекомендуют бесконтактные методы очищения, и здесь на помощь приходят энзимные пудры, которые являются безопасной и эффективной альтернативой скрабам. Такие средства работают за счет ферментов (энзимов), которые растворяют омертвевшие клетки, не травмируя кожу.

Ранее Наталья Рябинова рассказала «ВМ», какие ингредиенты в креме могут быть потенциально опасны, почему стоит насторожиться при виде определенных названий и как выбрать действительно безопасное средство.