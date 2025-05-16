«Ускорение старения»: стоит ли пользоваться скрабами для лица и чем это опасно

Вечерняя Москва

Многие до сих пор считают скрабы незаменимыми для глубокого очищения, но современная косметология предлагает более безопасные и эффективные альтернативы — энзимные пудры. В чем разница и что лучше выбрать для домашнего ухода, рассказала «Вечерней Москве» косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова.

Скрабы для лица: стоит ли ими пользоваться и чем они опасны
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Как пользоваться скрабом в домашних условиях

Если вы пока не готовы отказаться от скрабов, важно применять их правильно, чтобы минимизировать риски.

Выбирайте мягкие скрабы

  • Избегайте крупных абразивных частиц (например, скорлупа орехов, соль) — они оставляют микротравмы.
  • Отдавайте предпочтение скрабам с гладкими гранулами (например, Jojoba-шарики, полиэтиленовые микрогранулы).

Частота использования

  • Для жирной кожи — один–два раза в неделю.
  • Для комбинированной и нормальной — один раз в семь–десять дней.
  • Для сухой и чувствительной — лучше отказаться или использовать не чаще одного раза в две недели.

Правильная техника нанесения

  • Наносите скраб на влажную кожу, избегая области вокруг глаз.
  • Движения должны быть легкими, без надавливания.
  • Не трите воспаленные участки (акне, раздражения).
  • После скраба обязательно нанесите успокаивающий крем или сыворотку.

Когда скрабы противопоказаны

  • При куперозе и чувствительной коже.
  • Во время активных воспалений (акне, розацеа).
  • После агрессивных процедур (пилинги, лазер).

Почему скрабы устарели

Хотя скрабы дают ощущение мгновенной гладкости, их использование связано с рядом проблем:

  • Микротравмы — жесткие частицы царапают кожу, разрушая гидролипидный барьер.
  • Обострение высыпаний — при неправильном использовании скрабы разносят бактерии по лицу.
  • Сухость и раздражение — частое скрабирование нарушает pH кожи.
  • Ускорение старения — агрессивное воздействие провоцирует потерю эластичности.

Косметологи все чаще рекомендуют бесконтактные методы очищения, и здесь на помощь приходят энзимные пудры, которые являются безопасной и эффективной альтернативой скрабам. Такие средства работают за счет ферментов (энзимов), которые растворяют омертвевшие клетки, не травмируя кожу.

Ранее Наталья Рябинова рассказала «ВМ», какие ингредиенты в креме могут быть потенциально опасны, почему стоит насторожиться при виде определенных названий и как выбрать действительно безопасное средство.

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