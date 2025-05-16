Николь Кидман вышла на публику в жакете на голое тело

Актриса Николь Кидман посетила премьеру второго сезона сериала «Девять совсем незнакомых людей» в Беверли-Хиллз. Об этом сообщает Dailу Mail.

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57-летняя Николь Кидман предпочла для выхода черный жакет Tom Ford, надетый на голое тело, и прямые брюки. Образ дополнили перчатки в тон и массивные серьги. Ей также сделали укладку с высоким хвостом.

До этого Николь Кидман продемонстрировала экстремально короткую стрижку на балу Met Gala, который прошел 5 мая в Институте костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. На красной дорожке артистка появилась в черном платье-бюстье Balenciaga в винтажном стиле, украшенном бантами, колготках в сетку, туфлях на каблуках и массивных блестящих серьгах.

В апреле папарацци засняли Николь Кидман на съемочной площадке сериала «У Марго проблемы с деньгами» в Лос-Анджелесе. Актриса была запечатлена с рыжими волосами, часть которых убрана в хвосты.