Скарлетт Йоханссон без штанов стала героиней журнальной съемки

Lenta.ru

Американская актриса Скарлетт Йоханссон без штанов стала героиней съемки для журнала Vanity Fair. Материал появился на сайте издания.

Скарлетт Йоханссон снялась для журнала без штанов
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40-летняя звезда предстала перед камерой лежа на кровати рядом с котятами. Она позировала в коричневой кофте бренда Prada, кардигане в полоску и в сапогах в ковбойском стиле. При этом артистка распустила волосы и отказалась от макияжа.

Кроме того, для фотосессии Йоханссон надела атласное платье марки Miu Miu с глубоким декольте, а также черные мини-шорты Max Mara и приталенную рубашку в тон.

Ранее в мае американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория в откровенных образах снялась для журнала Byrdie.

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