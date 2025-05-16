Многие наносят солнцезащитный крем наспех, не дожидаясь впитывания предыдущих средств – и в итоге не получают нужной защиты. Чтобы SPF действительно защищал кожу, важно соблюдать правильную последовательность.

Первым делом очистите лицо и нанесите тоник – он восстановит pH-баланс и подготовит кожу. Следом используйте увлажняющий крем и дайте ему впитаться хотя бы 10 минут. Только после этого наносите солнцезащитный крем. И не экономьте – ориентируйтесь на «правило двух пальцев»: выдавите полоску средства вдоль указательного и среднего пальца. Это количество обеспечивает нужный уровень защиты.

Кому нельзя делать филлеры и биоревитализацию

Уже после SPF можно делать макияж. Такой подход гарантирует, что солнцезащитное средство не смешается с другими продуктами и не потеряет своей эффективности.

Подробнее о том, как правильно наносить солнцезащитный крем, рассказала в своем видео блогер @lusi_ignateva.