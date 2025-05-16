Стилист призвал носить наряды в стиле Южной Америки

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвал носить наряды в стиле Южной Америки. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Наконец пришло тепло и самое время подумать о том, как вы будете одеваться в жару! Обратите внимание на эстетику "Latina Faerie". Это образ латиноамериканской девушки-кокетки, и он отличается гиперженственностью и вдохновлен традициями и культурой Латинской Америки. "Латиноамериканская фея" это симбиоз скромной невинности и дерзкой сексуальности», — написал Рогов.

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Он посоветовал носить длинные многоярусные хлопковые юбки, кружевные топы на завязках, с оборками и рюшами, корсеты, косынки, соломенные корзинки и холщовые шопперы, крупные украшения, браслеты, серьги-кольца и кулоны с крестиками и преобладание белого цвета.

На прошлой неделе ведущий «Модного приговора» посоветовал вместо плетеной корзинки из рафии приобрести «желейную». По мнению стилиста, с такой сумкой можно ходить не только в супермаркет или на рынок, но и по городу.

До этого Александр Рогов также рекомендовал приобрести «кепку деда».