Пластические операции: о каких рисках для здоровья нужно знать заранее

По последним данным Британской ассоциации эстетических пластических хирургов (BAAPS), в 2024 году было проведено 27 462 косметических процедуры. Это на 5% больше, чем в 2023-м. Более девяти из десяти (93,5%) этих процедур выполнены были женщинами.

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Многие из популярных пластических процедур на самом деле имеют множество рисков. Операции по контурированию тела (липосакция, подтяжка живота и пересадка жира) очень серьёзны, занимают обычно часы и требуют общего наркоза.

Эстетические результаты также не всегда соответствуют ожиданиям. Иногда удаление жира может привести к неровным контурам тела, комкам или неровностям кожи, а по мере старения это будет только ухудшаться.

Все операции сопряжены с рисками, однако осложнения от косметических процедур часто недооцениваются или неправильно понимаются. Они могут проявиться сразу после операции или через несколько недель и включают инфекции, рубцы, тромбы и даже отказ органов.

Один из наиболее опасных рисков - это тромбоэмболия лёгочной артерии. Она возникает, когда тромб попадает в лёгкие. В США каждый год регистрируется около 18 000 случаев венозной тромбоэмболии (ВТЭ) среди пациентов, перенёсших пластическую операцию. При этом около 10% случаев заканчиваются смертью в течение часа после появления симптомов. Ковид же делает организм более склонным к образованию тромбов.

Ещё одно потенциально смертельное осложнение после пластики - это жировая эмболия. Часто она связана с липосакцией или BBL. Это состояние возникает, когда частицы жира попадают в кровоток и перемещаются в жизненно важные органы.

Ринопластика или увеличение груди с высокой вероятностью могут вызвать неудовлетворённость результатом. При этом имплантаты могут вызвать такие проблемы, как разрыв, сдувание, капсулярная контрактура (затвердение вокруг имплантата) или асимметрия. Есть и вероятность развития редкой формы рака, связанной с определёнными типами имплантатов.

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