«Радужная рыбка». В Сети высмеяли наряд ведущей «Евровидения»

Наряд американской телезвезды Хазел Бруггер на музыкальном конкурсе «Евровидение-2025» высмеяли в сети. Об этом сообщает Mirror.

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Комик появилась на мероприятии в качестве ведущей, выйдя на сцену в блестящем платье из крупных пайеток. Зрители не оценили образ знаменитости, сравнив его с CD-дисками. В то же время другие юзеры указали на неудачный, по их мнению, дизайн платья в многочисленных постах в соцсетях.

«Temu [китайский маркетплейс] нашел новую жертву?», «Ожидание и реальность?», «Радужная рыбка», «Выглядит дешево и безвкусно», «Странный выбор наряда для ведущей», «Платье не украшает Хазел», — высказывались пользователи сети.

17 мая в швейцарском городе Базель состоится финал «Евровидения-2025». В этом году музыкальный конкурс, призванный объединить страны Европы, состоится в 69-й раз.