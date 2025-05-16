Американская актриса Дженна Ортега повторила образ из сериала «Секс в большом городе» 25-летней давности. Соответствующий материал приводит журнал People.

© Lenta.ru

22-летняя звезда сериала «Уэнсдэй» вышла в свет в наряде героини Кэрри Брэдшоу, роль которой сыграла актриса Сара Джессика Паркер. Так, она посетила премьеру фильма «Последнее завтра» (Hurry Up Tomorrow) в Нью-Йорке в платье из осенне-зимней коллекции бренда Dior 2000 года.

Платье обращает на себя внимание газетным принтом, асимметричным подолом и золотистыми бретелями. При этом Ортега разделила на прямой пробор гладко уложенные волосы, надела цепочку с кулоном и подчеркнула глаза черной подводкой.

В июле 2024 года сообщалось, что откровенное платье героини «Секса в большом городе» из 1990-х годов стало трендом в сети.