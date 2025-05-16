Что такое умное окрашивание и как за ним ухаживать

Мир красоты не стоит на месте: если раньше окрашивание волос было просто сменой цвета большей или меньшей степени радикальности, то сегодня оно превратилось в настоящее искусство с научным подходом. Один из современных трендов — умное окрашивание, которое делает цвет многогранным, естественным и, главное, индивидуальным. Стилист Евгения Куклина рассказала, что это за техника, чем она интересна и как за ней ухаживать.

© unsplash

Что такое умное окрашивание

Это подход к окраске волос, который учитывает не только желаемый цвет, но и индивидуальные особенности клиента. Это сочетание многослойного колорирования: (плавные переходы и естественные блики) и персонализированного подбора оттенков на основе тона кожи, цвета глаз и структуры волос.

Кроме того, это еще и щадящие техники окрашивания: минимальное повреждение волос и сохранение их здоровья.

«Такое окрашивание должно выглядеть максимально естественно и подчеркивать индивидуальность. Это не просто цвет — это отражение личности», — объясняет эксперт.

Чем интересно умное окрашивание

Парикмахер учитывает ваш цветотип (зима, весна, лето, осень), а также исходный цвет волос и их состояние. Всё для того, чтобы избежать «эффекта парика».

Колористы используют мягкие составы, а техника нанесения позволяет сохранить структуру волос. Например, корни часто остаются нетронутыми, чтобы снизить нагрузку на волосяные фолликулы. Цвет в итоге выглядит гармонично, как будто он ваш родной. Техника создания плавных переходов делает волосы объемными и текстурированными.

«Отросшие корни не будут выглядеть неаккуратно — все благодаря плавному переходу и естественному оттенку у корней. Важно: такой способ окрашивания подходит для любого типа волос — от тонких и прямых до густых и кудрявых», — утверждает парикмахер. Как ухаживать за умным окрашиванием?

Используйте шампуни без сульфатов

Они мягко очищают, не смывая пигмент и не повреждая структуру волос. Выбирайте средства с кератином, протеинами и маслами — и избегайте агрессивных компонентов — они разрушают цветовой пигмент. Ополаскивайте волосы прохладной водой — это помогает закрыть чешуйки и сохранить блеск.

Включите в уход продукты с UV-фильтрами

Солнечное излучение разрушает пигмент и делает волосы тусклыми, летний уход непременно должен включать спреи и масла с защитой от UV-лучей. В идеале — использовать шляпы и платки в жаркие дни. И, конечно, не забывайте про термозащиту перед укладкой феном или утюжком — высокие температуры ускоряют вымывание цвета.

Раз в неделю — питательная маска

Даже самое щадящее окрашивание требует восстановления. Тут уместны маски с маслами (арганы, ши) и протеинами, которые возвращают мягкость и эластичность. Используйте средства с кератином для укрепления структуры волос, чередуйте питательные и увлажняющие маски, чтобы волосы не теряли объем.

Освежайте цвет тонирующими средствами

Чтобы поддерживать глубину и яркость оттенка, используйте оттеночные бальзамы и шампуни: подбирайте их с учетом основного тона. Помните, что тонировка раз в месяц позволит избежать желтизны и выцветания. Не делайте домашнюю тонировку, если не уверены в результате — лучше довериться специалисту.