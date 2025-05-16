Как носить синие вещи этим летом, чтобы быть в тренде

Синий цвет — это палитра морских волн, яркого неба и прохладной тени в знойный день. Летом он становится настоящей находкой: освежает, придает образу глубину и легкость одновременно. Но как носить синий так, чтобы не выглядеть слишком скучно или мрачно? Стилист Маша Ведерникова дала советы, которые помогут создать гармоничные летние образы.

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Синий тотал-лук: как создать гармонию

Монохромные образы — хит сезона, но синий требует особого подхода. Чтобы не выглядеть однообразно, играйте с оттенками и фактурами.

«Смешайте разные оттенки синего: голубой топ с темно-синими брюками или индиго с бирюзой. Добавьте фактур: легкие шелковые ткани в паре с плотным денимом создают интересный контраст, а белые кеды или бежевые босоножки разбавят синий фон, не отвлекая от основной палитры», — объясняет эксперт.

Чтобы монохромный лук выглядел динамично, используйте принты: полоска, горох или флористика на одном из элементов создадут игру цвета.

Синий и белый: беспроигрышная классика

Лето — время легкости и воздушности, поэтому белый — идеальный компаньон для синего. Это сочетание сразу вызывает ассоциации с морским отдыхом. В комплекте могут оказаться брюки-палаццо синего цвета и белая рубашка, например. С платьем в бело-синюю полоску добавьте соломенную шляпу и сандалии — готов стиль модного курорта.

«Чтобы образ не казался скучным, добавьте акцентный аксессуар: красный ремень, сумку или массивные серьги», — добавляет стилист.

Синий и оранжевый: яркий летний дуэт

Этот контрастный союз напоминает о солнечном дне и морском бризе. Оранжевый очень оживляет синий, делая образ жизнерадостным и свежим. Только постарайтесь не переборщить с яркостью: один из оттенков должен быть доминирующим, а второй — поддерживающим.

Синий и пастель: мягкость и романтика

Летом хочется еще и нежности, поэтому синий можно смягчить пастельными тонами. Это сочетание выглядит утонченно и элегантно, особенно если использовать струящиеся ткани. Например, это может быть светло-голубая блуза и бежевые брюки: идеально для офиса и прогулки, а платье цвета небесной лазури с розовым шарфом будет выглядеть романтично и освежающе. Добавьте минималистичные украшения из серебра или белого золота — они подчеркнут легкость образа.

Синий с коричневым

Отличная пара, если знать меру. Коричневый добавляет синему глубины и делает образ более зрелым и элегантным. Чтобы создать гармоничный лук, выбирайте насыщенные оттенки: темно-синий с шоколадным, небесный с карамельным, индиго с цветом кофе.

Отлично работают сочетания фактур: синий деним с замшевыми аксессуарами или льняной топ с кожаными коричневыми сандалиями. Такой дуэт смотрится благородно и уютно — идеально для повседневных и деловых образов.