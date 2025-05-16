Джулия Фокс посетила мероприятие в имитирующих менструацию трусах

Американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс вышла в свет в трусах, которые имитировали следы менструальной крови. Соответствующие кадры публикует Page Six.

© globallookpress

35-летняя манекенщица посетила мероприятие Mienne Skincare в Нью-Йорке. Для данного случая она надела кремовую футболку с надписью Ladies Night, колготки до бедра и белые кружевные стринги с красным пятном в лобковой области.

© Lenta.ru

Помимо этого, звезда предстала в светлых чулках и кружевном чепчике, украсив образ массивными очками. Внешний вид завершила сумка в тон наряду и мейкап в нюдовых тонах.

В апреле Джулия Фокс в мужских трусах обнажила грудь перед камерой. Модель предстала на черно-белом кадре в кроп-топе, который она стянула с верхней части туловища.