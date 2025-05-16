Натали Портман вышла в свет в полупрозрачном мини-платье

Актриса Натали Портман стала гостьей Каннского кинофестиваля в 2025 году. Об этом сообщает W Magazine.

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43-летняя Натали Портман позировала в полупрозрачном мини-платье с глубоким декольте. Образ дополнили босоножки и солнцезащитные очки. Волосы она собрала в высокий пучок и сделала вечерний макияж с нюдовой помадой.

В начале марта Натали Портман засняли в объятиях музыкального продюсера Танги Дестебля в Париже. Пара держалась за руки и обнималась, а в какой-то момент Танги поцеловал голову актрисы на глазах у журналистов.

8 марта 2024 года стало известно, что Натали Портман завершила бракоразводный процесс с хореографом Бенджамином Мильпье. Представитель звезды рассказал, что голливудская актриса подала на развод еще в июле прошлого года и только в феврале процесс официально завершился. У экс-возлюбленных есть дочь Амалия Мильпье-Портман.