Ирина Шейк посетила вечеринку в Каннах в откровенном наряде

Супермодель Ирина Шейк пришла на вечеринку в Каннах. Об этом сообщает Harper.

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Ирина Шейк появилась в костюме от бренда Mango: белых прямых брюках и жакет на голое тело. Образ дополнили кожаные сланцы и ожерелье с бриллиантами. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж.

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На днях Ирина Шейк была замечена в образе белого цвета, состоящем из майки, рубашки, юбки и меховых тапок. Манекенщица добавила к наряду черные солнцезащитные очки, массивные блестящие серьги, ободок и кожаную сумку Hermes Birkin. Стоимость последнего аксессуара на онлайн-платформе для ресейла дизайнерских вещей Madison Avenue Couture составляет $14500 (более 1 миллиона рублей. — прим. ред.).

До этого стало известно, что Ирина Шейк продала свою квартиру в Нью-Йорке за $3,25 миллиона. Она избавилась от недвижимости площадью 228,7 квадратных метра после того, как несколько раз снижала цену. Внутри квартиры, интерьер которой выполнен в светлых тонах, есть две спальни, три ванные комнаты и домашний офис.