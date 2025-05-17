Актриса Эмма Стоун в платье с голой спиной нарушила дресс-код. Об этом сообщает издание Elle.

Эмма Стоун оказалась в центре внимания, посетив вместе с мужем Дэйвом МакКэри премьеру предстоящего фильма «Эддингтон» на Каннском кинофестивале. Актриса предпочла для выхода белое платье с эффектной голой спиной. Образ дополнили массивные серьги. Выйдя в платье с открытой спиной, Стоун нарушила дресс-код.

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На прошлой неделе Эмма Стоун вместе с мужем Дэйвом МакКэри появилась на светском мероприятии, которое было посвящено 50-летию американского шоу Saturday Night Live. Актриса пришла на ковровую дорожку в красном макси-платье с карманами на бедрах, куда засыпала попкорн до краев. Артистка также держала в руках стакан с лакомством. Знаменитость завершила образ серьгами, кольцом и туфлями с открытым мысом. Визажист сделал Эмме Стоун макияж с черными стрелками и красными губами.

В январе Эмма Стоун с кардинально новым имиджем пришла на премию «Золотой глобус». Актриса сделала стрижку-гарсон и перекрасила волосы в светло-коричневый оттенок. Для выхода на публику она выбрала красное платье-бюстье с глубоким декольте и бантом на талии.