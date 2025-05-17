Наталья Бардо дополнила свой образ сумкой за три миллиона рублей

Актриса Наталья Бардо пришла на ужин по случаю открытия ресторана Bluefin в Жуковке. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ресторана.

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В четверг, 15 мая, в премиальном ресторане прошла светская вечеринка по случаю торжественного открытия. Наталья Бардо появилась на публике в голубых джинсах, синей футболке и завязанной на талии рубашке. Образ дополнила кепка и черная кожаная сумка Birkin от бренда Hermes. Стоимость сумки составляет около 3 миллионов рублей.

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Среди гостей также были Тимур Хайдаров, Алика Смехова, Алена Жигалова, Константин Андрикопулос и Ольга Цыпкина, Ирина Чайковская, Виктория Гилварг, Ирина Йовович и другие гости.

Артистка стала матерью 31 мая 2016 года, она родила сына Эрика от кинорежиссера Марюса Вайсберга, который старше нее на 17 лет. Бардо признавалась, что не мечтала о детях и радовалась бесплодию, однако забеременела несмотря на диагноз и родила здорового мальчика. Актриса не скрывает, что с трудом справляется с материнством и периодически ее раздражает собственный ребенок, который требует постоянного внимания. По словам знаменитости, она очень старается и многое терпит, но иногда ощущает себя морально истощенной женщиной.