Анджелина Джоли появилась в Каннах в «платье невесты»

Актриса Анджелина Джоли стала гостьей 78-го ежегодного Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает PageSix.

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Анджелина Джоли появилась на премьере фильма «Эддингтон», в котором снялись Эмма Стоун, Остин Батлер, Педро Паскаль, Хоакин Феникс и другие. 49-летняя актриса выбрала «платье невесты» от бренда Brunello Cucinelli, сшитое по индивидуальному заказу из кашемира и шелка и усыпанное блестками и стразами. Образ дополнили украшения Chopard — бриллиантовое колье с центральным камнем грушевидной формы и серьги в тон.

У Анджелины Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м.

В апреле дочь актеров Шайло появилась на публике, повторив культовый образ из фильма «Лара Крофт». Она была одета в черную толстовку, свободные спортивные брюки и кроссовки. Волосы ей заплели по технике голландских косичек.