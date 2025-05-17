Жена Джорджа Клуни вышла на публику в платье с глубоким декольте

Жена Джорджа Клуни, бизнесвумен Амаль Клуни стала гостьей 78-го ежегодного Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает Vogue.

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47-летняя Амаль Клуни появилась на премьере фильма «Боно: истории капитуляции». Актриса предпочла для вечера черное платье из шелка с открытыми плечами. Образ дополнили черный клатч и бриллиантовые серьги.

© globallookpress

До этого сообщалось, что супруге Джорджа Клуни могут запретить въезд в США по решению Трампа. Амаль Клуни родилась в Ливане, но в возрасте двух лет эмигрировала с семьей в Великобританию, где окончила Оксфорд. У нее нет гражданства США. Она имеет право заниматься юридической практикой в ​​Соединенных Штатах, поскольку в 2002 году была принята в коллегию адвокатов Нью-Йорка.

С актером Джорджем Клуни защитница вступила в брак в сентябре 2014 года. Пара воспитывает двух семилетних близнецов — Александра и Эллу. В сентябре 2024 года Джордж Клуни признавался, что гордится своим браком. Актер также раскрывал, что поддерживает супругу во всем, что она делает.